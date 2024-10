Claudia Sheinbaum Pardo hace historia al tomar protesta como la primera presidenta de México

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió este martes 1 de octubre como la primera presidenta de México tras recibir la banda presidencial que portó durante 6 años Andrés Manuel López Obrador y rendir protesta ante el Congreso y pueblo de México.

Tras una intensa ronda de posicionamientos de los representantes de distintos partidos políticos y ante la presencia de invitados especiales de diversos países, la ceremonia de toma de protesta comenzó con el arribo del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador al recinto legislativo de San Lázaro después de las 11:00 de la mañana, tiempo del centro de México.

López Obrador llegó portando aún la banda presidencial a bordo de su tradicional vehículo Jetta blanco, acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y fue recibido por los legisladores de su partido político Morena y aliados bajo las consignas de “¡es un honor estar con Obrador! y “¡presidente, presidente!”.”

Mientras esperaba la llegada de Claudia Sheinbaum, el presidente saliente tuvo tiempo para saludar y tomarse fotos con sus simpatizantes quienes buscaban obtener el último recuerdo.

Minutos después, a las 11:27 de la mañana, Claudia Sheinbaum hizo lo propio al llegar acompañada por su esposo y una comitiva de mujeres y entrar a la sala de plenos del Palacio Legislativo donde fue recibida entre gritos de “¡presidenta, presidenta!” y “¡es un honor estar con Claudia hoy!”, además de prolongados aplausos por parte de los asistentes.

Fue a las 11:32 horas cuando Claudia Sheinbaum tomo protesta como presidenta y fue investida oficialmente como presidenta de México luego de que Ifigenia Martínez Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, retirara la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador para colocarla a la doctora Claudia Sheinbaum.

“Honorable congreso de la Unión y pueblo de México. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande”, dijo Sheinbaum al dar lectura al artículo 87 Constitucional sobre la toma de protesta.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Marco Ugarte | AP

Dentro de los invitados especiales que acudieron a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum estaban Jill Biden, primera dama de Estados Unidos; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Gabriel Boric Font, presidente de Chile; Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba; Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de Honduras; Bernardo Arévalo de León, presidente de Guatemala; Luis Alberto Arce Catacora, presidente de Bolivia; John Briceño, primer ministro de Belice, entre otros.

De esta manera Claudia Sheinbaum Pardo hace historia al convertirse en la primera presidenta de México en 200 años de República y la primera de Norteamérica tras ganar las elecciones del pasado 2 de junio con 35 millones de votantes, lo que representó 5 millones más de los que recibió Andrés Manuel López Obrador en el año 2018.

¿Quién es Claudia Sheinbaum Pardo?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nació en la Ciudad de México en 1962 y es una científica que dio el salto a la política con el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Crédito: Matias Delacroix | AP

Hija de padres científicos, de origen judío, Sheinbaum tuvo la oportunidad de elegir entre el ballet o la física, según cuenta en un documental sobre su vida, y apostó por la ciencia en un país donde las brechas de género en ciencia eran entonces más pronunciadas.

Su padre, Carlos Sheinbaum Yoselevitz, ingeniero químico, era hijo de judíos asquenazí que huyeron de Lituania a principios del siglo pasado; mientras que su madre, Annie Pardo Cemo, bióloga, es hija de judíos sefardíes que salieron de Bulgaria en la misma época.

En el video producido por su partido, el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sheinbaum se llama a sí misma “hija del 68″ y recuerda que tenía seis años cuando fue la masacre del Gobierno contra estudiantes en Tlatelolco, lo que impulsó su activismo, al ver a sus padres participar en el movimiento.

La presidenta de México estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde lideró movimientos estudiantiles en la década de 1980, y luego se especializó en ingeniería ambiental y fue investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, antes de incursionar en la política.

También en esa época inició su vida política en 1989 al sumarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD, una escisión izquierdista del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional).

Es cercana a López Obrador desde el 2000, cuando fue secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México, durante la gestión de éste como jefe de Gobierno de la capital mexicana.

Tras la campaña presidencial fallida en 2006 de López Obrador, Sheinbaum volvió al mundo académico y participó en el Panel Integral de Cambio Climático de la ONU (IPEC) que ganó el Nobel de la Paz en 2007.

En 2018, se lanzó de nuevo al ruedo político con éxito para convertirse en la primera mujer electa como jefa de Gobierno de la capital mexicana, cargo del que se separó en 2023 para contender a la Presidencia de México.

