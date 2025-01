NYT responde con fuerza a Claudia Sheinbaum tras descalificación de su reportaje sobre la producción de fentanilo

Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum descalificó el reportaje sobre la producción de fentanilo en un laboratorio clandestino en el estado de Sinaloa, publicado por The New York Times, el diario estadounidense publicó una respuesta tajante defiendo su contenido y reiteró su apoyo a las periodistas Natalie Kitroeff y Paulina Villegas, autoras de la publicación.

Argumentando “bases científicas”, la presidenta Sheinbaum descalificó nuevamente el reportaje de NYT sobre la fabricación de fentanilo descalificando en un laboratorio del cártel de Sinaloa, y reiteró que “no era creíble” la información publicada por el diario estadounidense, por varios factores.

Durante su conferencia de este día presentó a funcionarios que explicaron el procedimiento para la producción del fentanilo, destacando que se requieren de medidas extremas y no una cocina doméstica como aparece en la publicación, además de equipo especial.

“Hubiera caído fulminado”, dice funcionario mexicano sobre cocinero de fentanilo

“Si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que representa la síntesis del fentanilo”, aseguró Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar.

La mandataria mexicana explicó que era necesario evidenciar las inconsistencias del reportaje, reconociendo que hay libertad de expresión, pero que también aseguró que los medios tienen la obligación de publicar información veraz, lo cual no era el caso del New York Times.

“De lo que se trata esta discusión, con bases científicas, es si debemos o no mencionar en esta (conferencia) mañanera y en cualquier lugar y cualquier sitio cuando hay una nota que evidentemente no tuvo información creíble”, aseguró Sheinbaum.

Ante las descalificaciones, The New York Times publicó una respuesta tajante hacia la presidenta Sheinbaum y respaldando a las autoras del reportaje.

NYT defiende su reportaje y responde a Sheinbaum

Asegura que las reporteras realizaron el trabajo de investigación bajo un riesgo personal, pero que el contenido publicado es veraz.

“The New York Times sigue respaldando todos los aspectos de nuestros informes sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México, para lo que nuestras periodistas reportaron – con gran riesgo personal, el alcance y las operaciones de estas instalaciones”, destaca la publicación de diario estadounidense.

En las descalificaciones del gobierno de México destaca que bajo las condiciones en que las periodistas hicieron el reportaje no es posible ni creíble la fabricación del fentanilo.

Descalifica gobierno de Sheinbaum reportaje sobre fentanilo

“No es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo … se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis y las sustancias químicas utilizadas”, indicó la teniente Juana Peñaloza, química analista de precursores de la Secretaría de Marina.

“Se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo“, concluyó la teniente.

Tras las críticas al reportaje, The New York Times dejó claro el profesionalismo con el que se realizó el reportaje sobre la fabricación de fentanilo en un laboratorio clandestino del cártel de Sinaloa.

“Si bien peligrosa, la síntesis del fentanilo ilícito en México bajo condiciones improvisadas similares a las vistas por el Times está bien establecida”, refutó el diario estadounidense al gobierno de Sheinbaum.

Y aclaró que el papel del periodismo independiente es documentar el mundo tal como es.

“Sacando la verdad a la luz en beneficio del público en todas partes”, concluye la respuesta del NYT a las descalificaciones del gobierno de México.

