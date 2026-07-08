Ken Salazar, ex embajador estadounidense, niega que AMLO haya estado involucrado con el narco

Ken Salazar, ex embajador de Estados Unidos en México, descartó que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex presidente de México, haya estado involucrado con los carteles del narcotráfico durante su administración.

En una entrevista concedida al periodista Jorge Ramos, el abogado estadounidense de 71 años reveló que durante el periodo en que fungió como diplomático en México (entre septiembre 2021 y enero de 2025) nunca encontró evidencias de que el mandatario de izquierda sostuviera acuerdos con los líderes del narco como lo señalan algunos de sus opositores políticos.

“Nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, estuviera haciendo cosas de ese tipo. No, no, esa evidencia nunca se me presentó y eso lo digo y sí le tengo respeto al presidente López Obrador.

Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta dónde llega. Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso Genaro [“José”, dice] García Luna, donde ellos fueron hallados por los jurados como muy corruptos. Eso se conocía”, subrayó.

Los detractores de Andrés Manuel López Obrador, ex presidente de México, no le perdonan su falta de mano dura para castigar al crimen organizado. (Crédito: Eduardo Verdugo / AP)

El diplomático quien además fue secretario del interior durante la administración encabezada por Barack Obama, está por lanzar al mercado un libro sobre sus memorias bajo el título: “Borderlands: My Fight for an Inclusive America” (Las fronteras: mi lucha por un Estados Unidos incluyente).

En la obra, Salazar asegura que el expresidente dejó de responderle mensajes tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024, pues no le agradó saber que Estados Unidos estuvo detrás.

“Le escribí varias notas privadas a AMLO expresando mis preocupaciones y sugiriendo alternativas a su reforma judicial”, puntualiza.

Lo complejo de asimilar es que el exembajador originario de Colorado no presenta ninguna prueba para respaldar su testimonio y eso pone en tela de juicio cualquier aseveración expresada.

Hasta el momento, AMLO no se ha pronunciado sobre los comentarios del diplomático con quien llegó a dialogar en varios eventos, pero algunos de los temas abordados en el libro próximo a ser puesto a la venta prometen ser controversiales al menos para el actual equipo de funcionarios a cargo del gobierno mexicano y de sus secretarias de estado.

“Yo nunca tuve evidencia de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al Presidente López Obrador”



Le responde Ken Salazar al periodista Jorge Ramos pic.twitter.com/uqxILMYqkJ — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) July 7, 2026

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