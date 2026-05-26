Trump impulsa a Ken Paxton y complica reelección de John Cornyn en Texas

La batalla interna del Partido Republicano en Texas se convirtió en una nueva demostración del peso político de Donald Trump dentro del partido. El senador John Cornyn enfrenta una de las contiendas más complicadas de su carrera tras quedar rezagado frente al fiscal general texano Ken Paxton, quien recibió el respaldo directo del presidente.

De acuerdo con información publicada por The Hill, Cornyn intentará revertir este martes una tendencia adversa en la segunda vuelta republicana por el Senado, aunque las encuestas y mercados de apuestas colocan a Paxton como amplio favorito.

Trump respaldó públicamente al fiscal general la semana pasada mediante un mensaje en Truth Social, donde elogió su lealtad política y su papel como uno de los funcionarios más alineados con el movimiento MAGA.

“Ken Paxton fue un GRAN Fiscal General, probablemente el mejor del país”, escribió Trump.

El peso de Trump redefine las primarias republicanas

Aunque Cornyn es un senador con cuatro mandatos y una larga trayectoria dentro del Senado, su relación con la base trumpista se ha deteriorado en los últimos años. Entre los principales reclamos aparece su apoyo a una ley bipartidista de control de armas impulsada durante el gobierno de Joe Biden.

Además, Cornyn llegó a declarar en 2023 que el Partido Republicano debía comenzar a pensar en una etapa posterior a Trump, comentarios que siguen pesando dentro del electorado más conservador. En contraste, Paxton ha construido su campaña alrededor de su cercanía con Trump.

Según el promedio de encuestas de Decision Desk HQ citado por The Hill, Paxton amplió su ventaja en las últimas semanas y llegó a superar a Cornyn por hasta 15 puntos tras recibir el respaldo presidencial.

Cornyn busca evitar otra derrota

La posible caída de Cornyn se sumaría a otros casos recientes de republicanos moderados o críticos de Trump que han perdido fuerza en elecciones internas.

El medio citado recordó que figuras como el senador Bill Cassidy y el congresista Thomas Massie enfrentaron recientemente derrotas o fuertes golpes políticos después de ser señalados como insuficientemente leales al expresidente.

Pese al escenario, Cornyn intenta diferenciarse asegurando que sigue siendo un aliado confiable de Trump y ha advertido que Paxton podría poner en riesgo el escaño republicano frente a los demócratas en una elección general.

“Estamos presenciando una lucha interna bastante intensa en estas primarias”, reconoció Cornyn durante una entrevista retomada por The Hill.

La elección en Texas podría convertirse en otra prueba del control que Trump mantiene sobre el Partido Republicano rumbo a las próximas elecciones federales.

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