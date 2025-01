De Europa a las aulas: Diego Reyes afronta un obstáculo fuera de Tigres

El defensa central Diego Reyes reveló que está retomando sus estudios universitarios. Sin embargo, el futbolista de 32 años reconoció que ha sido compleja su adaptación. Es un gran obstáculo que afronta el jugador de los Tigres de la UANL.

Diego Reyes jugó para grandes equipos en el fútbol europeo y también en México. El veterano defensor también cuenta con un gran recorrido en la selección mexicana. Dentro del fútbol ha logrado grandes cosas, fuera de las canchas va por el mismo objetivo.

En una entrevista con Capitán Financiero, Diego Reyes reveló que ha retomado sus estudios de administración de empresas. El futbolista de los Tigres de la UANL cursa la carrera en línea en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

“No, no había acabado la universidad. Me salí a los 19 años. Acabé la prepa, pero la universidad no había tenido oportunidad. Y ahora que estoy en Tigres, la oportunidad de que está la Universidad Autónoma de Nuevo León, que me ayudan bastante en línea, estoy acabando mi carrera en administración de empresas“, dijo Reyes.

Un obstáculo complejo

Diego Reyes asumió este reto después de varios años, pero reconoció que no ha sido sencillo. La adaptación del futbolista de la selección mexicana no ha sido fácil, al punto de pensar en retirar la carrera nuevamente en este segundo intento.

“Está duro, la verdad. A mí se me olvidó estudiar, o sea mi cerebro ya estaba defectuoso. El cerebro es un músculo. Al final del tiempo se me olvidaba cómo eran tener clases, se me olvidaba cómo era hacer tareas. Y ahora que estoy, es mi tercer semestre, al principio me costó demasiado y lo quería dejar, al final dije ‘no, si ya me metí, tengo el compromiso de acabar’ y ahí estoy“, agregó.

Diego Reyes es un futbolista que ah vestido los colores del Club América, Porto, Real Sociedad, Espanyol, Fenerbahce, Leganés y los Tigres de la UANL. Reyes ha representado ha México hasta en 65 ocasiones y ha ganado hasta 9 trofeos en su carrera, incluida una medalla olímpica. Pero ahora quiere llevar todo ese éxito a las aulas y utilizarlo a su favor para cuando cuelgue los botines.

