Santiago López, el héroe de la eliminación de Argentina que admira a “Memo” Ochoa

La selección mexicana eliminó a Argentina en los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Qatar. Uno de los héroes fue Santiago López. El guardameta de los Diablos Rojos del Toluca ofreció sus sensaciones del partido y reconoció que entre sus ejemplos a seguir está Guillermo Ochoa.

Santiago López tuvo un gran partido contra la selección Albiceleste. A pesar del tempranero primer gol, el guardameta se mostró muy seguro bajo los tres palos y también fuera de él.

El arquero de El Tri mostró su gran seguridad defendiendo el área chica al bajar balones colgados que ejecutó el conjunto Albiceleste. Durante 86 minutos, López realizó un trabajo impecable, pero justo una mala salida le dio el empate al conjunto Albiceleste.

La presión estaba del lado de López. Aquella jugada que quedó en los resúmenes no describía el partido del joven guardameta del Toluca. Pero el fútbol le dio revancha y justo en el mismo compromiso. Santiago López detuvo el primer penal de la tanda decisiva y marcó desde los once pasos el penal que le dio la clasificación a México a los octavos de final del Mundial.

‘’Detener el primer penal me da la confianza para atajar los demás y saber que estaba preparado para cobrar el quinto’’, explicó Santiago López en una entrevista con ESPN.

El ejemplo de Guillermo Ochoa

En la actualidad, Guillermo Ochoa lucha por poder inscribir su nombre en la convocatoria de México en el Mundial de 2026. Pero el legado no se borra y “Memo” es un referente para las nuevas generaciones de arqueros que se forman en la Liga MX. Santiago López es uno de esos jugadores que tiene a Ochoa como referente.

“Admiro mucho la trayectoria que tiene ‘Memo’ Ochoa. La verdad, es de admirar lo que ha hecho y lo que ha logrado”, sentenció el arquero nacido en Aguascalientes.

Sigue leyendo:

– México elimina a Argentina del Mundial sub 17 y se mete a octavos

– Gerardo Martino espera que México tenga un mejor Mundial que el de Qatar

– México llevará al Mundial de 2026 a una de las peores generaciones, según Martinoli

– René Higuita respalda a Guillermo Ochoa y considera que debe ser titular en el Mundial