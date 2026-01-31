Pablo Aguilar explica que el fútbol mexicano es el tercer mejor de todo el continente

Pablo Aguilar fue un férreo defensor paraguayo que jugó durante varios años en el fútbol mexicano. Aguilar conoce a la perfección a la Liga MX. El exfutbolista sudamericano pone al balompié azteca entre los tres mejores del continente. Solo dos ligas de Conmebol lo superan.

En una entrevista para el Podcast El RePortero del exjugador de Cruz Azul Yosgart Gutiérrez, Pablo Aguilar reconoció que siempre le es agradable volver a México y disfrutar de algunos partidos de la Liga MX. El paraguayo cree que el nivel del fútbol azteca le permite colocarse en el podio del continente.

”Para mí que sí, a mí me encanta, cada vez que vengo siempre me inspira ir a los partidos. La pongo en el lugar 3, aquí entran todos y entre Brasil y Argentina están uno y dos compitiendo ahí, y ya después venimos los mexicanos”, dijo el futbolista guaraní.

Pablo Aguilar tuvo una extensa trayectoria en la Liga MX. El paraguayo defendió las camisetas de San Luis, Xolos de Tijuana, Águilas del América y Cruz Azul. Aguilar conquistó tres Liga MX (una con Tijuana, América y Cruz Azul), se coronó en la Liga de Campeones de la Concacaf con los azulcremas y levantó una Copa MX, una Supercopa MX y un Campeón de Campeones con La Máquina.

El nivel del fútbol mexicano le permitió a Aguilar formar parte de la selección de Paraguay en 24 partidos. El exdefensor jugó compromisos amistosos, Eliminatorias Sudamericanas y jugó la Copa América de 2015 en donde se quedaron con el cuarto lugar de la competición.

Complejidades de Sudamérica

Pablo Aguilar solo conquistó un campeonato en su país. En 2007 con el Sportivo Luqueño se llevó el torneo liguero. Después de este logro no volvió a consagrarse en Sudamérica. Aguilar explicó las complejidades que experimentas los equipos sudamericanos para mantenerse con un nivel competitivo.

“Me tocó salir campeón, a 3 años de mi debut prácticamente, después de 53 años. Tenemos tres títulos nada más, somos muy sufridos, cuesta mucho en Sudamérica (no solo en Paraguay) que los equipos se mantengan. Los equipos grandes la ven un poquito más fácil, más ayudas y todas esas cosas. Allá hay que saber también que los socios manejan también el club, no son dueños, por eso cuesta mucho más”, explicó.

OFICIAL. Pablo Aguilar se va del Cruz Azul. Luego de 4 años, el paraguayo no seguirá en La Máquina. Se marcha como campeón de Liga MX, campeón de Copa MX, campeón de campeones, campeón de Supercopa y campeón de Leagues Cup. El guaraní se grabó en la historia del club capitalino. pic.twitter.com/mzUJEUVz7B — Invictos (@InvictosSomos) June 8, 2022

Aguilar jugó en Paraguay con Luqueño, Libertad y el club 12 de Junio. El exdefensor también jugó en Argentina, país en el que defendió los colores de Colón y de Arsenal.

