“Nos dejó solos cuando nuestras familias recibían amenazas”: Pablo Aguilar arremetió contra Jaime Ordiales y lo tachó de “persona falsa”

Continúan los ataques para Jaime Ordiales, ex director deportivo de Cruz Azul, y esta vez fue Pablo Aguilar, el defensor que coincidió con él en el equipo celeste, quien reveló aspectos negativos del ahora director de selecciones nacionales de México.

En entrevista para Pasión W, el futbolista guaraní, quien ahora milita en el Libertad de Paraguay, manifestó que las memorias de su relación con Ordiales no son gratas, ya que asegura que siempre les daba la espalda cuando lo necesitaban y puso como ejemplo el difícil momento que vivieron cuando Pumas les remontó un 4-0 a favor y los eliminó en la Liguilla en el Torneo Guard1anes 2020, en lo que fue una de las derrotas más dolorosas de los celestes en los últimos años, la cual, incluso, provocó que los jugadores y sus familiares recibieran amenazas por parte de pseudoaficionados molestos por la situación.

El zaguero relató que en aquel momento, contaron con el apoyo de varios directivos, pero no el de Ordiales.

“Siempre se necesita a alguien que esté ahí contigo, que sea un apoyo realmente y eso lo hicieron bastante bien Álvaro (Dávila), Ricardo (Peláez) o varios ex dirigentes que me han tocado en otros equipos y con éste (Ordiales) no sentíamos nada”, aseguró al programa radiofónico.

“Uno le quería hablar de motivos A o B; o de algo especial y terminaba la plática, agarraba el teléfono y se iba. Justamente porque no quería hablar con nadie y eso se rompió después del partido contra Pumas, que a nosotros nos tacharon de vendidos, incluso las familias recibían hasta amenazas y ahí prácticamente nos dejó solos”, continuó.

El exjugador celeste, quien defendió los colores de este equipo en la Liga MX del 2018 al 2022 y que fue uno de los integrantes de la mítica plantilla que consiguió la tan anhelada novena estrella calificó de “persona falsa” a Ordiales.

“Ahí se vio, digamos, lo que era realmente esa persona, pero no quiero entrar en detalles porque hay muchas cosas más que yo no sé porque, a lo mejor por quedar bien con alguna gente, prácticamente nos daba la espalda. A mí las personas falsas no me gustan y como que tengo ese don de oler a las personas falsas”, concluyó.

TE EXTRAÑO CAPITÁN Y QUE CHSM JAIME ORDIALES. pic.twitter.com/wtBRxAjMjh— NACHO (@elyisusazul) September 1, 2022

Vale recordar que estas críticas a Jaime Ordiales se suman a otras que han hecho recientemente otros personajes icónicos de Cruz Azul, como lo son el guardameta José de Jesús Corona, el máximo anotador histórico del equipo, Carlos Hermosillo, y uno de los últimos líderes de goleo individual que tuvo el club, Emanuel Villa. Pablo Aguilar en radio:

“Desde que llegó Jaime Ordiales, ya me olía que estaba fuera del equipo!”

“Ya habíamos tenido diferencias”.

El el peor directivo que te ha tocado?

“Aunque suene así de crudo… igual ya no quiero hablar de esta persona!”— Emanuel “Tito” Villa (@TitoVilla1982) August 31, 2022

También puede interesarte: