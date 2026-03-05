Gilberto Mora, “Chino” Huerta y Rodrigo Huescas ven lejos el Mundial 2026

A noventa y nueve días para el debut de México en el Mundial 2026 contra Sudáfrica, el técnico nacional Javier Aguirre, no puede conciliar el sueño por la lentitud en la rehabilitación de las lesiones de Gilberto Mora, César “Chino” Huerta y Rodrigo Huescas, que en este momento están fuera de la lista mundialista.

Lo anterior se pudo conocer a través de una persona digna de todo crédito dentro del entorno del cuerpo técnico del Tricolor, que pidió el anonimato como condición para comentar a La Opinión que estos tres jugadores son los que presentan más retraso en su recuperación y se antoja muy complicado que aparezcan en la lista definitiva.

Gilberto Mora y su entorno se niegan a una cirugía para el problema de pubalgia que padece, la operación lo dejaría fuera del mundial.



El jugador y su familia quieren seguir con descanso, rehabilitación y tenerlo listo para mediados de mayo.



El problema es que seguirá sin jugar… pic.twitter.com/UOL9Yiqj0a — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) February 23, 2026

De la lista de lesionados que están en riesgo de perderse el Mundial, entre ellos Edson Álvarez, Santiago Giménez, Alexis Vega, Luis Chávez, Jesús Orozco Chiquete, Luis Romo, Gilberto Mora, César “Chino” Huerta y Rodrigo Huescas, estos tres últimos están a punto de ser descartados y en el caso de Orozco Chiquete es la única baja confirmada.

En los casos de Mora y el “Chino” Huerta, sus problemas radican en que el padecimiento de pubalgia que los tiene en veremos para jugar el Mundial y su recuperación no avanza como se esperaba, al grado de que en los próximos días se tomarán decisiones definitivas.

En el caso de Gilberto Mora, el jugador, su familia, así como su representante, se opusieron hace un mes aproximadamente a que el jugador fuera intervenido quirúrgicamente para apresurar su recuperación, optando por una rehabilitación que hasta el momento no está funcionando al ritmo que se desea.

En el entorno de los Xolos de Tijuana existe mucha preocupación por el momento moral que atraviesa el jugador al ser considerado como una esperanza para destacar en la selección de México en el próximo Mundial y por esa razón el técnico uruguayo Sebastián “Loco” Abreu ha decidido que Mora viaje con el equipo y no viva su rehabilitación en la soledad absoluta.

¿LLEGARÁ AL MUNDIAL? 😱🇲🇽



En EXCLUSIVA, Arely Ramos conversó con César ‘Chino’ Huerta durante una convivencia con mexicanos en Bélgica.



📌 El regreso de su lesión.

📌 Buscar ganarse un lugar en el Mundial.

📌 El momento futbolístico que vive. pic.twitter.com/o22kjpzlIc — HORA CERO DEPORTES (@HCDmty) February 25, 2026

Mientras que con César “Chino” Huerta el problema persiste y como es una zona muy complicada de atender porque el dolor aparece desde las ingles y avanza hacia la zona del pubis, lo cual imposibilita totalmente al jugador para esfuerzo en el alto rendimiento, su recuperación radica en reposo absoluto con terapias de descongestionamiento para ir disminuyendo el dolor.

Pero el jugador ha reiterado que está trabajando para ser considerado en el próximo Mundial, pero el tema no avanza y el técnico nacional Javier Aguirre está a punto de tomar la decisión, sobre todo por la planificación que se debe hacer para el juego contra Portugal y si no están listos para este encuentro, será muy complicado que alcancen a llegar a la justa mundialista.

¡Rodrigo Huescas rompió el silencio sobre su lesión con Copenhague y su ilusión de jugar con el Tri en el próximo Mundial! 🗣️ pic.twitter.com/ghovRyg4Wm — TNT Sports México (@tntsportsmex) February 27, 2026

En el caso de Rodrigo Huescas, el asunto es mucho más complicado porque se rehabilita de una ruptura en el ligamento cruzado de la rodilla derecha que sufrió en el partido de la Champions League Copenhague y Qarabag, con lo cual su presencia en la justa mundialista está prácticamente descartada, aunque él se aferra a pensar en que estará en la lista final.

