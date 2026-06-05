“La Casa de los Famosos”: Lo que hay que saber sobre la gran final del reality de Telemundo

“La Casa de los Famosos 6” está llegando a su final, después de una intensa temporada, el reality show de convivencia termina el próximo jueves, 11 de junio. El episodio final se transmitirá a las 7:00 p.m. (hora del Este), a las 6:00 p.m. (Centro) y 4:00 p.m. (Pacífico).

El final de temporada, al igual que el resto del programa, correrá por parte de Jimena Gállego y Javier Poza.

¿Cuánto será el premio?

Tras semanas de encierro, ese día la audiencia conocerá al participante que se llevará los $200 mil.

El ganador de la temporada anterior, el dominicano Caramelo también recibió esa cantidad de dinero al final de la edición.

¿Cuántas eliminaciones faltan?

En este momento, diez famosos continúan en competencia y son: Celinee Santos, Curvy Zelma, Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni, Verónica del Castillo y Yoridan Martínez.

Sin embargo, este viernes, 5 de junio, y durante la gala del domingo 7 de junio se producirán dos nuevas eliminaciones. Quienes logren sortear esas dos jornadas se convertirán en los ocho finalistas de la temporada. Al terminar la transmisión del domingo, se abrirá la votación para que el público empiece a elegir a su favorito.

El proceso no se detendrá allí. El lunes, martes y miércoles de la próxima semana, otros habitantes abandonarán la casa más famosa de la televisión hispana, hasta que solo resten cinco concursantes. Ellos serán los protagonistas del cierre de temporada, y de entre ellos saldrá el ganador que se conocerá en vivo el jueves.

Participantes confirmados de “La Casa de los Famosos 6”. Cortesía: Telemundo.

¿Dónde y cómo seguir la recta final?

Los votos para decidir al ganador estarán habilitados a través del sitio web oficial LaCasaDeLosFamosos.com. Además, según información proporcionada por el programa, la audiencia puede ver la emisión en vivo por la señal de Telemundo o mediante la aplicación de la cadena, disponible en Google Play Store y Apple Store.

Para quienes prefieran el streaming, en Peacock los episodios completos estarán disponibles al día siguiente de su emisión. Allí también se podrá acceder a “Realities After Dark: La Casa Podcast”, un espacio que recoge las reacciones de los eliminados y los momentos más candentes de cada jornada.

El canal de YouTube de Telemundo Entretenimiento y las redes sociales oficiales del programa, Instagram, Facebook, TikTok y X, bajo el usuario @LaCasadelosFamososTLMD, ofrecerán contenido adicional, entrevistas y resúmenes. La conversación en redes se mantiene activa con el hashtag #LCDLF6.

Sobre la producción

El reality está producido para Telemundo por EndemolShine Boomdog, compañía perteneciente a Banijay Americas.

La supervisión ejecutiva recae en Adrian Santucho, vicepresidente senior de Contenido Unscripted de la cadena, junto con Pancho Calvo como productor ejecutivo por parte de Telemundo. Por EndemolShine Boomdog, Frank Scheuermann, Julia Tradd y Erika Vargas cumplen el mismo rol, mientras que Pablo Alonso actúa como showrunner.

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