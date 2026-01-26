Encuesta revela altos niveles de agotamiento entre trabajadores de Estados Unidos

Más del 24% de los trabajadores en Estados Unidos señalan sentirse agotados en sus trabajos, según una encuesta llevada a cabo por USAToday y SurveyMonkey por lo que la mitad planea tomar su tiempo libre remunerado (PTO) para vacacionar.

La incertidumbre económica general ha provocado que muchos trabajadores pierdan sus empleos, y los que quedan deban asumir más cargas laborales, aunado a la implementación de Inteligencia Artificial que ha generado ciertas dudas relacionadas con las olas de despidos, por lo que muchos empleados aseguran no solo sentir dificultades sino también agotamiento.

El informe de la encuesta detalló que, en este sentido el 55% de los trabajadores, es decir, unos 3,156 empleados planean usar su tiempo libre pagado para irse de vacaciones, mientras que un 50% señaló que lo utilizará para estar al día con sus obligaciones familiares.

Muchos de los encuestados aseguraron que debido a la economía actual se restringen de gastos discrecionales para mantenerse dentro de un presupuesto; no obstante, expresan que el descanso en su tiempo libre pagado es necesario para su salud mental.

Los resultados de la encuesta también indicaron que al menos un 51% de los trabajadores encuestados prefieren recortar gastos en otras áreas y ahorrar para poder seguir viajando en sus vacaciones.

De acuerdo con una encuesta desarrollada por Expedia, los trabajadores estadounidenses tienen la menor cantidad de tiempo libre remunerado, ya que en promedio solo reciben 12 días libres al año.

En este sentido, Melanie Fish, vicepresidenta de relaciones públicas globales de Expedia Group aconseja: “No acumulen sus días libres remunerados para un solo viaje largo. En su lugar, reserven algunas escapadas de tres o cuatro días que coincidan con el cierre de escuelas y oficinas. Soliciten sus días libres remunerados a principios de año para asegurar las fechas más solicitadas y disfrutar realmente del tiempo que se han ganado”, dijo.

Sigue leyendo: