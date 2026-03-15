Meta quiere gastar una fortuna en IA y planea despedir a miles de empleados para financiarlo

Meta vuelve a colocarse en el centro de la conversación tecnológica por una razón incómoda para miles de empleados. Reuters informa que la compañía estudiadespedir hasta el 20% de su plantilla para compensar el enorme gasto que está destinando a inteligencia artificial y centros de datos.

Si ese plan se concreta, el ajuste alcanzaría unas 15,800 posiciones y marcaría otro giro brusco en la estrategia del dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. También sería uno de los recortes más profundos en la historia reciente de la empresa, justo cuando su apuesta por la IA se convierte en prioridad absoluta.

Recorte masivo y miles de trabajos en riesgo

Fuentes familiarizadas con la situación sostienen que la empresa podría recortar hasta una quinta parte de su fuerza laboral para reequilibrar sus cuentas mientras acelera el gasto en IA.

En números, el posible tijeretazo ronda los 20% del personal, lo que equivale aproximadamente a 15,800 puestos de trabajo. La magnitud de la cifra deja ver que no se trata de un ajuste menor ni de una simple corrección estacional, sino de una reestructuración de gran calado.

Este sería el despido más amplio desde la tanda que eliminó 22,000 empleos en un periodo corto, entre noviembre de 2022 y comienzos de 2023. Eso conecta el momento actual con una línea de recortes que Meta ya había activado antes, aunque ahora con la IA como argumento central.

Lo llamativo es que el rumor no aparece en un vacío, sino en medio de una reasignación muy visible de prioridades dentro de la compañía. Meta no solo estaría buscando ahorrar, sino mover recursos desde áreas menos favorecidas hacia las divisiones que considera clave para competir en la nueva carrera tecnológica.

Meta decide apostar en grande por el desarrollo de la IA

Meta pretende equilibrar sus gastos en inteligencia artificial y centros de datos mediante una reducción importante de plantilla, lo que deja claro que el dinero está siguiendo la ruta de la infraestructura y del desarrollo de IA.

La fuente añade que la empresa ha estado invirtiendo con fuerza en la contratación de profesionales especializados en IA. Al mismo tiempo, acelera el desarrollo de centros de datos y suma adquisiciones como Moltbook, una señal de que Meta quiere reforzar capacidades incluso mientras recorta en otras áreas.

Ese contraste es el dato más revelador de toda la noticia. Meta no está entrando en modo ahorro generalizado, sino en un proceso de selección dura donde ciertos equipos ganan presupuesto y atención, mientras otros quedan expuestos a cierres, recortes o pérdida de peso dentro de la organización.

¿Cómo impactarán los despidos masivos en las operaciones de Meta?

Para la plantilla, el efecto más inmediato sería una nueva etapa de incertidumbre interna. Un recorte de esta escala no solo implica menos puestos, también sugiere menos espacio para proyectos que no encajen con la apuesta por IA, centros de datos o compras estratégicas vinculadas a ese frente.

Para la industria, el movimiento refuerza una tendencia que ya se ve en varias grandes tecnológicas. La carrera por dominar la inteligencia artificial no solo está empujando nuevas contrataciones especializadas, también está desplazando inversión desde negocios que hace poco eran presentados como el siguiente gran salto.

La fuente, sin embargo, no detalla qué equipos serían afectados, en qué países caerían los recortes ni cuál sería el calendario preciso de ejecución. Tampoco precisa condiciones para los empleados impactados, de modo que buena parte de la dimensión operativa del plan sigue sin explicación pública.

Todo esto ocurre mientras la empresa también enfrenta escrutinio sobre sus gafas inteligentes, sus chatbots y el efecto de estas tecnologías en públicos jóvenes. En medio de esa presión, Meta no respondió a las solicitudes de comentarios mencionadas por The Verge, así que el mercado y la plantilla se quedan por ahora con una fotografía inquietante y todavía incompleta.

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