Cómo ahorrar con alimentos de marca propia





Los productos de marca propia suelen ser más económicos, pero igual de buenos que las marcas comerciales más promocionadas. Aquí te mostramos cómo encontrar los mejores.

By Tobie Stanger

Angel Micarelli no se cansa de las almendras crudas orgánicas de Trader Joe’s. “Las compro religiosamente”, dice esta escritora de Hingham, Massachusetts. No solo resulta difícil encontrarlas en otras tiendas, sino que —según comenta— en Trader Joe’s son al menos un 25% más baratas.

Karen Iseminger, de Coatesville, Pensilvania, prefiere las galletas de mantequilla con franjas de chocolate de la marca propia de Giant Foods antes que la versión de Keebler, que cuesta el doble. “Hay algo especial en el chocolate que utilizan y en la masa de mantequilla…”, comenta con entusiasmo en la página de Facebook Consumer 101 de Consumer Reports.

Mike Arnold, de Portland, Oregón —quien también participa en Consumer 101—, asegura que el helado de vainilla Super Premium de la marca Kirkland Signature de Costco es “excelente… ¡y tiene el precio típico de Costco!”. Traducción: un precio muy razonable.

Los comestibles de marca propia están en auge.

Consideradas en el pasado como unas simples imitaciones baratas de productos de marcas reconocidas, las marcas propias o marcas de la tienda—también conocidas como marcas de “etiqueta privada” — han mejorado tanto en la calidad como en la diversidad. Y si bien los precios de los alimentos en general han aumentado más rápidamente que la tasa de inflación global en los últimos cinco años, los productos de etiqueta privada alivian este impacto al comercializarse a precios que suelen ser entre un 25% y un 30% inferiores a los de sus equivalentes de marcas reconocidas.

Las ventas en dólares de productos de alimentación de marca propia aumentaron un 3.3% en 2025, en comparación con un incremento del 1.2% para las marcas comerciales nacionales durante el mismo periodo, según una investigación realizada por la consultora de marketing Circana para la Asociación de Fabricantes de Marcas Propias (PLMA). A partir de marzo de 2026, el 24% de todas las compras de comestibles en los Estados Unidos correspondían a marcas propias, cifra superior al 17.7% registrado a finales de 2021.

Las marcas propias dominan algunas categorías de alimentos. En 2025, representaron cerca de dos tercios de los huevos y las verduras congeladas vendidos en los Estados Unidos, según la PLMA. Asimismo, al menos la mitad de las ventas de carne fresca, queso, leche y azúcar —o sus alternativas— correspondieron también a marcas propias. Al planificar un pícnic, lo más probable es que optes por vasos, platos y cubiertos desechables y velas de la marca de la tienda.

Por qué las marcas propias están en auge

Las encuestas revelan que los consumidores aprecian los productos de marca propia principalmente por sus precios y su valor percibido. A los minoristas de alimentación les gustan porque son rentables; producir y vender una marca de la tienda resulta más económico que hacerlo con una marca nacional. Además, los artículos de marca propia pueden generar lealtad hacia la propia tienda, sin necesidad de llevar a cabo una gran inversión publicitaria.

“La estrategia publicitaria de los minoristas consiste, sencillamente, en colocar el producto de marca propia junto al producto de marca comercial; de este modo, la gente percibirá la diferencia de precio”, afirma Candace Rogers, investigadora de Strategic Resource Group, una empresa de investigación de mercado especializada en el sector de la alimentación con sede en Nueva York.

Los clubes de socios y los minoristas especializados en alimentación —tales como Aldi, Lidl y Trader Joe’s— han cimentado su reputación en torno al precio y la calidad de sus productos de marca propia. Los minoristas de alimentación tradicionales están siguiendo cada vez más este ejemplo. Actualmente, las grandes cadenas de supermercados suelen ofrecer distintas gamas de productos de marca propia para satisfacer diversos presupuestos y gustos. Por ejemplo, además de su marca insignia Kroger, este gigante de la distribución ofrece varias opciones adicionales de marca propia, entre las que se incluyen Simple Truth y Simple Truth Organic para alimentos orgánicos y naturales; Private Selection para productos de gama premium; Big K, Smart Way y Heritage Farm como opciones económicas; y Mercado, dirigida al público latino.

“Los minoristas están priorizando la marca propia como una estrategia fundamental”, señala Jill Blanchard, presidenta de servicios nacionales en OSMG America, una agencia nacional de intermediación para bienes de consumo envasados.

Los márgenes que obtienen los fabricantes al producir marcas propias no son tan altos como los de sus propias marcas. Pero aun así se benefician, porque producir grandes volúmenes para la marca propia de un gran supermercado reduce considerablemente los costos de fabricación por unidad.

“Esto maximiza la eficiencia y, gracias a esos ahorros, es posible implementar mejores programas promocionales para el propio producto”, explica Burt Flickinger III, director general de Strategic Resource Group.

¿Quién fabrica los productos de marca propia de los supermercados?

En ocasiones, las mismas empresas fabrican tanto los productos de marca reconocida como los productos de marca propia (o de etiqueta privada) que los imitan. Las marcas de la tienda presentarán nombres y etiquetas diferentes, envases distintos, formas, colores o aromas ligeramente distintos, o una receta algo diferente.

“Es una idea errónea muy común creer que la marca propia es siempre una versión de menor calidad”, dice Ernest Baskin, profesor asociado de las áreas de alimentación, farmacia y salud en la Universidad St. Joseph de Filadelfia. Baskin señala que los minoristas pueden exigir a los fabricantes que demuestren que el producto de marca propia es tan bueno como —o incluso mejor que— su propia marca comercial.

Por lo general, los fabricantes de marcas reconocidas no revelan que también producen marcas propias. Sin embargo, Reynolds Consumer Products —fabricante de las bolsas de basura Hefty y del papel de aluminio Reynolds Wrap— indica en su sitio web que su filial Presto fabrica bolsas de almacenamiento, bolsas de basura y envoltorios de plástico de marca propia. Asimismo, Taylor Farms —empresa que comercializa sus ensaladas envasadas y productos a base de ensaladas a través de grandes minoristas como Albertsons, BJ’s Wholesale Club, Sam’s Club, Target, Walmart y Whole Foods Market— ha estado detrás de algunas de las ensaladas que se venden bajo las marcas de Trader Joe’s y Kroger.

Los fabricantes que se centran en suministrar productos o ingredientes para marcas privadas también forman parte de este escenario. BrucePac, por ejemplo —con sede en Oregón—, produce carnes y aves cocinadas para el mercado de marcas privadas. (El pollo cocinado de BrucePac, comercializado bajo las marcas propias de 7-Eleven, Amazon Kitchen, H-E-B, Kroger, Meijer, Target, Trader Joe’s y otras, se vio envuelto en una retirada masiva del mercado en 2024 debido al riesgo de contaminación por listeria). El gigante de la mantequilla Land O’Lakes no fabrica directamente productos de marca propia, pero vende productos lácteos —como queso cheddar, leche en polvo y suero de leche— a otros fabricantes de alimentos para que los utilicen en sus aperitivos, salsas y otros productos.

Los grandes minoristas pueden fabricar algunos de sus propios productos de marca propia o adquirir otras empresas para desarrollar sus propias marcas comerciales. Murray’s Cheese, una institución emblemática de la ciudad de Nueva York, fue adquirida por Kroger en 2017; esta quesería cuenta ahora con presencia en más de 1,000 tiendas propiedad de Kroger en todo el país.

Por qué deberías considerar las marcas de la tienda

El 96% de los compradores de comestibles en Estados Unidos adquiere marcas de la tienda al menos ocasionalmente, y casi la mitad —un 46%— compra marcas propias la mayor parte del tiempo o siempre, según un informe de 2023 del Food Marketing Institute, una asociación comercial del sector de la alimentación. Aquí te contamos por qué vale la pena probar más productos de alimentación de marca propia.

Te permitirán ahorrar dinero. A lo largo de un año, sustituir los productos de marcas reconocidas por marcas propias puede suponer un ahorro significativo en tu presupuesto. “Para las personas que compran productos en oferta cada semana, o marcas de la tienda siempre que es factible, una familia de cuatro miembros puede ahorrar $5,000 al año”, asegura Flickinger.

Pueden igualar la calidad y el sabor de las marcas reconocidas. Lejos de ser opciones de segunda categoría, las marcas de la tienda pueden ser tan buenas —o incluso mejores— que las marcas más conocidas del mercado. Cuando los expertos catadores de Consumer Reports compararon 10 productos básicos de despensa de marca propia junto con sus equivalentes de marca comercial reconocida, identificaron numerosos productos de marca propia que igualaron o superaron a esas marcas más famosas. El aderezo Creamy Ranch de Kroger, por ejemplo, fue considerado superior a la versión de Hidden Valley, a menos de la mitad del precio por porción. La sopa condensada de pollo con fideos Chef’s Cupboard de Aldi resultó ganadora, superando a la versión de Campbell’s, que cuesta casi el doble.

Es posible encontrar ofertas únicas. Los minoristas están introduciendo cada vez más productos de marca propia que no tienen un equivalente de marca comercial, y los consumidores están respondiendo positivamente. En las redes sociales y en los sitios web para amantes de la gastronomía, encontrarás elogios sobre artículos como el helado Denali Extreme Moose Tracks de la línea Private Selection de Kroger, la numerosa oferta de productos de temporada con sabor a calabaza de Trader Joe’s, y el aceite de tomate picante de Wegmans. “Los anacardos cubiertos de chocolate oscuro Specially Selected de Aldi son imprescindibles en mi familia”, afirma Barbara Nelson Childress, colaboradora de Consumer 101 residente en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Es posible evitar la “reduflación” (shrinkflation). Los productos de marca propia podrían ser de los últimos en sucumbir a esta siniestra tendencia, en la que los fabricantes reducen el tamaño o el peso del envase de un producto sin bajar el precio. “El jugo de naranja de Stop & Shop sigue siendo de 64 onzas”, afirma Edgar Dworsky, un defensor del consumidor que dirige Mouse Print, un sitio web que rastrea la letra pequeña en las etiquetas de productos y en los contratos. “Otros han bajado de 59 onzas a 52, y ahora estoy viendo envases de 46 onzas”.

Flickinger sugiere que los grandes volúmenes de producción de los fabricantes de marcas propias generan economías de escala que pueden ayudar a disminuir la reduflación. “Con las marcas propias, el tamaño y el peso se mantienen inalterados”, señala; sin embargo, mientras los competidores reducen el contenido de sus productos, “los minoristas pueden indicar en el envase de su marca propia que el consumidor obtiene un 25% más”.

Cómo encontrar los mejores productos de marca propia

Consulta las reseñas. Las evaluaciones de CR sobre productos básicos de marca propia pueden ayudarte a distinguir los que realmente merecen la pena. También puedes encontrar numerosas publicaciones en Facebook, Quora, Reddit, TikTok y YouTube de consumidores que han realizado sus propias comparaciones o reseñas de productos.

Compara los precios por unidad. Los productos de marca propia no siempre resultan ser la opción más económica, especialmente cuando el minorista ofrece descuentos en las marcas comerciales reconocidas o acepta cupones del fabricante. Por ello, compara los precios por onza o por libra para salir de dudas. Si tu tienda muestra esos precios por unidad, lo tienes muy fácil. Si no lo hace —o si los precios por unidad no siguen un formato uniforme—, utiliza la calculadora de tu teléfono inteligente o descarga una aplicación gratuita para calcular precios por unidad. De las aplicaciones que analizamos, las calculadoras de precios por unidad desarrolladas por Steve Kideckel (disponible en la App Store de Apple) y por Six By Nine Apps (en la Google Play Store) nos parecieron las más sencillas de utilizar.

Compara las etiquetas de ingredientes y de información nutricional. En nuestras comparaciones entre productos de marcas reconocidas y los de marca propia, encontramos algunas diferencias notables en las cantidades de azúcar y sodio. Un producto puede contener un alérgeno —como el trigo o las almendras—, mientras que su competidor podría no tenerlo. Además, ciertos aditivos —tales como el colorante caramelo o el BHT (“para conservar la frescura”)— pueden estar presentes en un artículo, pero no en su equivalente.

¡Pruébalo! Los productos de marca propia suelen costar menos que sus homólogos de marcas reconocidas, por lo que el riesgo económico es, por lo general, bajo. Y si no te gusta lo que pruebas, no está de más pedirle a la tienda que te devuelvan tu dinero.

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