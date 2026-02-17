Gloria Trevi posó para Playboy a sus casi 60 años

A sus 58 años, Gloria Trevi continúa demostrando por qué es una de las figuras más vigentes del pop latino. En un movimiento que sorprendió a la industria del entretenimiento, la intérprete de “Pelo suelto” se convirtió en la portada de la edición internacional de Playboy para febrero-marzo de 2026.

Lejos de la rebeldía adolescente que la caracterizó en los noventa, la regiomontana explicó que este desnudo artístico y sesión fotográfica —realizada para la edición de Nueva Zelanda con alcance global— tiene un trasfondo que va más allá de lo estético.

En entrevista con Playboy, Trevi afirmó que aceptó el proyecto porque en esta etapa de su vida se siente “más intelectual” y dueña absoluta de sus decisiones.

“La seguridad que tengo hoy no la tenía a los 20 años. Ser dueña de tu cuerpo y de tus decisiones es el acto más inteligente que puede hacer una mujer”, declaró la artista, quien es la primera latina en la portada de la edición de Nueva Zelanda.

Con estas palabras, Trevi desafía los estándares de la industria que suelen “jubilar” la sensualidad femenina al llegar a cierta edad, posicionándose como un símbolo de empoderamiento para las mujeres maduras.

La revista justificó su elección destacando la influencia cultural de la mexicana y su capacidad de reinventarse.

Actualmente, Trevi atraviesa un momento profesional brillante: se encuentra en medio de su gira La Fiesta Tour 2026, cuenta con cuatro nominaciones a los Premios Lo Nuestro y su más reciente álbum, El Vuelo, supera los 25 millones de reproducciones en Spotify.

Para “La Trevi”, el concepto de esta colaboración se alinea con el símbolo del fénix que ha adoptado recientemente: una representación de renacimiento y libertad.

Con esta portada, la cantante no solo celebra su físico envidiable, sino que reafirma que su voz y su imagen siguen siendo herramientas poderosas de transformación social y artística.

Seguir leyendo:

· Gloria Trevi anuncia demanda contra el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, por $180 millones

· La Trevi: Sin filtros; Gloria presenta su docuserie y rompe el silencio sobre Sergio Andrade y Ana Dalay

· Gloria Trevi se suelta el cabello y luce cuerpazo en traje de baño a los 57 años