Gloria Trevi reveló que sufrió una parálisis facial

Gloria Trevi volvió a sacudir al mundo del espectáculo tras revelar, con una franqueza que la caracteriza, que durante el mes de septiembre de 2025 sufrió un episodio de parálisis facial.

La cantante decidió romper el silencio durante su participación en el podcast Chingonamente, donde explicó los factores de salud y emocionales que detonaron esta condición.

De acuerdo con el testimonio de la cantante de “Pelo suelto”, el padecimiento fue el resultado de una “tormenta perfecta” que afectó su sistema nervioso. Trevi atribuyó la parálisis a una combinación de agotamiento físico extremo por su intensa carga de trabajo, una infección en el oído y una fuerte crisis emocional.

La cantante detalló que el detonante fue una filtración de audios privados, un hecho que describió como una profunda traición personal. Aunque no mencionó nombres específicos, se cree que la difusión de este material fue hecha por personas cercanas a su pasado. “Fue un golpe emocional muy fuerte”, admitió la artista, subrayando el impacto que el estrés y las impresiones negativas pueden tener sobre el cuerpo.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, el profesionalismo de la artista se impuso. Trevi reveló que solo dos días después de sufrir el episodio, tuvo que viajar a Washington para recibir el Hispanic Heritage Legend Award 2025.

En aquel momento, logró ocultar su condición ante las cámaras y el público para cumplir con la distinción y otros compromisos.

La revelación ha generado una ola de solidaridad en redes sociales, donde sus seguidores aplaudieron su fortaleza.

