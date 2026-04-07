Kenia Os paga millonaria cuenta hospitalaria de la mamá de Kimberly Loaiza

La cantante mexicana Kenia Os abrió un acalorado debate en redes sociales tras donar $1,500,000 de pesos ($85,000 dólares) para apoyar los gastos médicos de la madre de la creadora de contenido Kimberly Loaiza, con quien protagonizó una controversia en 2018.

La noticia fue dada a conocer por Steff Loaiza, hermana de Kimberly, a través de un video que difundió desde sus plataformas digitales. En el audiovisual que ya posee más de xxx de vistas explica que se enteró del depósito por una llamada del hospital.

“Acabo de recibir una llamada del hospital, que habían recibido un pago de un millón y medio de pesos que eran parte del equipo de Kenia Os, entonces… me da mucho sentimiento”, dijo la joven sin poder contener el llanto.

“Estoy muy agradecida, muchas gracias. La vida y Dios te lo van a recompensar. No tengo palabras (…) No quiero más pleitos… si quieren apoyar, háganlo con lo que puedan”, mencionó al final de su video.

Una disputa familiar que se mantiene viva en redes sociales

La acción de Kenia Os surge en medio de la polémica que envuelve a Kimberly Loaiza y su esposo Juan De Dios Pantoja por su presunta ausencia y falta de apoyo a su familia luego de que su madre fue internada de emergencia por sufrir un infarto.

La pareja de influencers decidió abordar el tema en un video publicado en YouTube en el que aseguraron haber cubierto cerca del 50% de los gastos médicos, pero ventilaron diferencias entre las hermanas Kim y Stephanie Loaiza.

En respuesta a estas declaraciones, Steffany Loiza expuso la dinámica entre Juan de Dios y la familia Loaiza, así como la falta de apoyo durante hospitalización de su madre.

“Tú hablas y tú dices con mucha claridad, el 50% ya se dio y que eres… es que me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor, porque dependes totalmente de tu esposa, la verdad. Dices que aquí me está poniendo la mayor parte, pues yo no veo esa mayor parte. No es cierto. No existe esa parte mayor. No, no se ha pagado“, declaró la joven antes de la donación de Kenia Os.

La respuesta de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja tras la donación de Kenia Os

La atención mediática que el gesto de Kenia Os desató en las plataformas digitales no tardó en volcarse hacia Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Sin mencionar de forma directa a la intérprete de “”, el creador de contenido seguró que él y su pareja han cubierto gran parte de los gastos.

“Nosotros ya gastamos casi 1 millón de pesos en todo este proceso tanto fuera como dentro del hospital… No entiendo por qué dices que no hemos pagado nada si los únicos que han pagado al hospital literalmente somos nosotros”, recalcó en una serie de historias de Instagram.

“Si no quieres, puedes callarme la boca mostrando un video de una transferencia al hospital porque yo no he visto ni una… Si nosotros dijimos que daremos el 50 es porque lo daremos y palabra tengo”, continuó.

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