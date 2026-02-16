Romance y aventura: Así celebraron Kenia Os y Peso Pluma San Valentín

El Día de San Valentín de no fue una fecha cualquiera para la música mexicana. Kenia Os y Peso Pluma, una de las parejas más mediáticas del momento, celebraron su primer aniversario de novios con una jornada llena de lujos, gestos románticos y un estreno musical que conmovió a sus seguidores.

La celebración comenzó por todo lo alto. Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, sorprendió a la “Sinaola Star” con un exclusivo paseo en helicóptero.

A través de sus redes sociales, la pareja compartió imágenes de la vista panorámica de la ciudad, dejando ver la complicidad que existe entre ambos mientras disfrutaban de este momento íntimo desde las alturas.

Al aterrizar, el romance continuó con un detalle clásico pero impactante: un ramo gigante de flores. Kenia no tardó en presumir el obsequio en sus historias de Instagram, donde el enorme arreglo se convirtió rápidamente en un símbolo del compromiso y el afecto que el intérprete de corridos tumbados tiene hacia la cantante.

Sin embargo, el punto culminante del día fue el lanzamiento de la canción “Tú y Yo x Siempre”. Este nuevo tema, una colaboración entre Kenia Os y Carla Morrison, está directamente inspirado en la historia de amor de la pareja.

Con una letra que habla de permanencia y crecimiento mutuo, la canción añade una capa artística a su relación, permitiendo que sus fans sean parte de su conexión emocional.

Por su parte, Peso Pluma también aprovechó el día para compartir mensajes en sus plataformas, incluyendo referencias a su colaboración con marcas internacionales como Adidas, reforzando cómo sus vidas personales y profesionales se entrelazan con éxito.

Con estos gestos, la pareja no solo celebró un año de noviazgo, sino que se consolidó como el referente máximo del romance en la cultura pop contemporánea.

