¡Kenia Os anuncia su regreso a la música para este 2026!

La cantante mexicana Kenia Os conmovió a sus seguidores en las redes sociales con su primera publicación del 2026, anunciando su esperado regreso a la escena musical. Lo hizo a través de un impactante video grabado en colaboración con la reconocida tiktoker Doris Jocelyn, acompañado del mensaje: “Hi 2026… I’m back (regresé)”.

En el material visual, Doris Jocelyn —famosa por sus trends de maquillaje— recrea las icónicas portadas de los discos de la estrella pop, un detalle que enloqueció a los fans.

Entre los cientos de comentarios, se destacaron reacciones como “La colaboración que no sabía que necesitaba” y “Qué gran manera de iniciar el año”. La propia tiktoker anticipó el éxito del nuevo proyecto: “Les va a encantar todo lo que has estado haciendo (Kenia) con tanto amor”.

El comentario de Peso Pluma

Entre las reacciones más destacadas en Instagram, sobresalió la de su pareja sentimental, el cantante Peso Pluma, quien comentó: “Mamá está de vuelta”. La pareja, una de las favoritas del público en 2025, también había intercambiado románticos mensajes para recibir el Año Nuevo, dejando en claro que su relación “va viento en popa”.

Hasta el momento, Kenia Os no ha revelado la fecha de estreno de su próximo lanzamiento musical, ni ha compartido más detalles sobre el proyecto. Su último álbum, “Kenia Os: La OG”, se estrenó en 2024, sumándose a una discografía que incluye éxitos como “Canciones para mi ex”, “K23″ y “Cambios de luna”.

Con este anuncio, la intérprete originaria de Mazatlán, Sinaloa, confirma que inicia el 2026 con fuerza, avivando la expectativa de sus seguidores por el comienzo de una nueva era musical.

