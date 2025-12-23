Peso Pluma y Kenia Os reparten juguetes a niños por la Navidad en Los Ángeles

Peso Pluma y Kenia Os se dieron a la tarea de regalar alegría entre las familias y niños que se dieron cita en una de las sucursales de Vallarta Supermarkets, en Los Ángeles, California. ¿Cómo lo lograron? A través de una inesperada entrega de juguetes en dicho establecimiento.

Enfundados en un par de suéteres y gorros navideños, la feliz pareja protagonizó esta iniciativa que fue bien recibida por todos aquellos que gozaron de los regalos y difundieron el espíritu de esta época decembrina.

Por su parte, la cadena Vallarta Supermarkets destacó el impacto del evento a través de una publicación en sus redes sociales, donde agradecieron la apertura de los famosos a dicha activación.

“Peso Pluma & Kenia Os compartieron la alegría navideña con nuestra comunidad, haciendo que esta temporada sea algo muy especial para los niños. Un sorteo de juguetes que nunca olvidaremos“, se lee en el post de la franquicia.

Cabe recalcar que además de obsequiar juguetes, los artistas multipremiados se dieron el tiempo de convivir con las familias y posar para fotografías y videos que no tardaron en viralizarse en plataformas como Instagram y TikTok.

Allí, los internautas se encargaron de llenarlos de halagos por devolver a la comunidad una parte del apoyo que les han otorgado a lo largo de su trayectoria artística.

Dentro de los comentarios lanzados hacia la parejita se encuentran: “Ya no es Tommy y Pamela ahora es Santa y Claus”, “Se ven tan felices y sonrientes”, “¿Ellos son Santa y Claus?”, “Amo esta pareja”, “Le voy a decir a mis hijos que ellos son Santa Claus y la Señora Claus” y “Que viva el amor en Navidad”, por mencionar algunos.

