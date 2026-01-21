Kenia Os reveló cómo comenzó su relación con Peso Pluma

A pocos días de celebrar su primer aniversario, este próximo 14 de febrero, la cantante mexicana Kenia Os decidió abrir su corazón y revelar, por primera vez, los detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo inició su romance con Peso Pluma.

Durante una reciente entrevista con la periodista Adela Micha, la intérprete de “Belladona” compartió que el flechazo ocurrió durante la grabación del video musical de su canción “TOMMY & PAMELA”. Sin embargo, el inicio no fue tan sencillo como muchos imaginaban.

Kenia confesó que, en aquel entonces, el ambiente estaba cargado de una “energía especial”, aunque ambos decidieron mantener una postura estrictamente profesional.

“Esto es algo que nunca he contado. Nos conocimos en el video, yo sabía que le gustaba y él me gustaba a mí, pero fuimos muy profesionales”, relató la cantante.

Entre risas, recordó cómo los nervios se apoderaron de “La Doble P” cuando estaban juntos: “Veía que la pierna se le movía de los nervios. Yo también estaba nerviosa, pero trataba de disimularlo”.

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista fue la confirmación de que su relación no comenzó de inmediato debido a que el cantante se encontraba en otra relación en ese momento.

Kenia enfatizó que, a pesar de la atracción mutua, el respeto prevaleció. No fue hasta que Peso Pluma recuperó su soltería y comenzaron a interactuar a través de redes sociales que decidieron dar el siguiente paso.

“Nos quedamos de ver para saber qué iba a pasar y aquí estamos, un año después”, concluyó Kenia, visiblemente feliz por la solidez que ha alcanzado su noviazgo lejos de los reflectores.

La pareja, que recientemente fue vista compartiendo lujosos regalos de Navidad, se consolida hoy como una de las más queridas de la industria musical actual.

