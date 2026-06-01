Kenia Os llora en pleno concierto y desata rumores de ruptura con Peso Pluma

Durante su último concierto en la ciudad de Monterrey, Kenia Os vivió un momento de gran vulnerabilidad frente a su público, cuando la estrella del pop rompió en llanto sobre el escenario. Las imágenes, captadas por sus fans y posteriormente viralizadas en redes sociales, desataron rumores sobre una posible crisis sentimental o incluso una separación de su pareja, Peso Pluma.

El hecho ocurrió mientras la intérprete ofrecía un show como parte de su gira actual. De acuerdo con los videos compartidos por los fanáticos de la artista, Kenia Os no pudo contener las lágrimas durante la interpretación del tema “Una y Otra Vez”.

En medio del escenario, la intérprete se sentó para cantar la canción, pero su rostro comenzó a empaparse de llanto mientras el público la acompañaba a coro.

A pesar de la evidente conmoción, la cantante continuó con el espectáculo, limpiándose las lágrimas en varias ocasiones e invitando a sus seguidores a seguir entonando sus éxitos. Sin embargo, la escena bastó para que los rumores de una separación con Peso Pluma se dispararan en plataformas digitales.

¿Pasó algo entre Peso Pluma y Kenia Os?

Hasta el momento, ni Kenia Os ni Peso Pluma han confirmado ni desmentido una ruptura. Además, ninguno de los dos ha eliminado sus fotos juntos.

Por ahora, la versión más extendida entre los fans es que el llanto de la cantante se debió a la emoción de verse en un recinto con lleno total, un logro significativo en su carrera.

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