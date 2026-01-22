Ex novia de Peso Pluma lo exhibe tras entrevista de Kenia Os: “Le dice lo mismo a todas”

Un nuevo drama ha tocado a la puerta de Peso Pluma luego de que su ex pareja, Hanna Howell, compartió una serie de mensajes en donde dio respuesta a lo dicho por Kenia Os durante su entrevista con Adela Micha sobre los inicios de su romance con el cantante.

En un par de historias de Instagram, la influencer estadounidense abordó las declaraciones de Kenia en las que afirmó que la atracción con Peso Pluma dio inicio durante el proceso de grabación del video musical “Tommy y Pamela”.

De acuerdo con Howell, ella estuvo presente el día del rodaje de dicho videoclip, pues aún era pareja del exponente de regional mexicano. Además, sacó a relucir que, contrario a lo dicho por la intérprete sobre el flechazo, Peso Pluma habría hecho comentarios despectivos de su persona.

“Me quedaré callada porque ambos no quieren que publique las cosas que dijo sobre ella que tengo en nuestros mensajes y todas las cosas horribles que me dijo sobre su apariencia mientras estábamos filmando ese video“, escribió desde su cuenta de Instagram.

Otra de las respuestas que generó revuelo entre los internautas fue su burla ante lo dicho por Kenia sobre ser la primera mujer en poner nervioso a Peso Pluma. “Se lo dijo a cada persona que conocía”, respondió al comentario que un usuario dejó bajo su post.

Hanna Howell finalizó su ola de declaraciones con una historia de Instagram en la que desmintió a aquellos que afirmaron que no tuvo un romance formal con el cantante de corridos tumbados.

Para ello colocó una fotografía en donde se aprecia a Peso Pluma cuando éste le pidió que fuera su novia frente al mar. A la par de la postal, redactó un texto en el que calificó su romance con Hassan Emilio Kabande Laija como una de las etapas más “traumáticas y difíciles” de su vida.

