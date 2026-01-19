Peso Pluma anuncia gira por EE.UU.: ¿En qué ciudades se presentará?

El ícono de la música mexicana, Peso Pluma, anunció oficialmente su gira Dinastía by Peso Pluma & Friends por Estados Unidos. Tras el éxito histórico de su álbum colaborativo DINASTÍA con Tito Double P, el artista regresa con un espectáculo renovado que promete una producción de alto nivel y elementos creativos inmersivos en 30 ciudades del país.

La travesía musical comenzará el 1° de marzo en el Climate Pledge Arena de Seattle, para luego continuar por la costa oeste con paradas en California que incluyen el Chase Center de San Francisco el 3 de marzo, el Golden 1 Center de Sacramento el día 4 y el Talking Stick Resort Amphitheatre en Phoenix el 6 de marzo.

El recorrido seguirá por recintos como el Glen Helen Amphitheatre en San Bernardino, el Save Mart Center en Fresno, el Honda Center de Anaheim el 11 de marzo y el T-Mobile Arena en Las Vegas el viernes 13 de marzo.

A mediados de marzo, la “Doble P” visitará el North Island Credit Union Amphitheatre en Chula Vista, el Acrisure Arena en Palm Desert y el SAP Center de San José el 18 de marzo, antes de llegar al imponente Intuit Dome en Inglewood el día 20.

La gira avanzará hacia el este del país con fechas en el Isleta Amphitheatre de Albuquerque, el Ball Arena de Denver el 26 de marzo y el Maverik Center en Salt Lake City para cerrar el mes.

En abril, el tour se trasladará a Texas, iniciando en el Toyota Center de Houston el día 2, seguido por el Frost Bank Center en San Antonio, el Sames Auto Arena en Laredo y el Moody Center en Austin el 7 de abril. Tras pasar por el Dos Equis Pavillion en Dallas el 10 de abril y el Walmart AMP en Rogers el 12, el artista se dirigirá a Florida para presentarse en el Benchmark International Arena de Tampa el 18 de abril.

La etapa final del tour recorrerá el Lakewood Amphitheatre en Atlanta el 24 de abril, seguido por Charlotte, Raleigh y Bristow. El cierre será en el noreste, con una noche en el Madison Square Garden de Nueva York el 30 de abril, continuando en el UBS Arena de Belmont Park, el Prudential Center de Newark el 2 de mayo, el Santander Arena en Reading el día 5 y finalizando la jornada el 7 de mayo en el United Center de Chicago.

Venta de entradas y experiencias VIP

Las entradas generales estarán disponibles a partir del miércoles 21 de enero a las 10:00 am (hora local) a través de LiveNation.com. Para los seguidores más entusiastas, se ofrecerán paquetes VIP que incluyen beneficios exclusivos como encuentros y fotos individuales con Peso Pluma, acceso a salas privadas y regalos de edición limitada.

Con este anuncio, Peso Pluma reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de su generación, llevando la música latina a los escenarios más emblemáticos del mundo

