Exjugador de Lakers advirtió talento de Bam Adebayo años antes de los 83 puntos: “No saben lo bueno que es”

La histórica actuación de Bam Adebayo con 83 puntos frente a los Washington Wizards no solo dejó una marca en los registros de la NBA. También provocó que resurgieran antiguas declaraciones de un exjugador de la liga que, años antes, había asegurado que el pívot del Miami Heat era mucho más talentoso de lo que muchos creían.

Se trata de Michael Beasley, exjugador que pasó por varios equipos de la NBA, incluidos Los Angeles Lakers. Hace aproximadamente dos años, Beasley habló públicamente sobre las cualidades de Adebayo y defendió su nivel cuando aún no tenía un reconocimiento generalizado por su capacidad ofensiva.

En ese momento, sus palabras no generaron demasiado impacto. Sin embargo, tras la exhibición de 83 puntos en el Kaseya Center de Miami, aquel video comenzó a circular nuevamente en redes sociales.

Beasley describió al pívot del Heat como un jugador con habilidades poco comunes para su posición. “No tienen ni idea de lo bueno que es Bam”, afirmó en aquel momento.

“Bam a point guard stuck in that big a** body…” Michael Beasley says Bam Adebayo is the only player who ever beat him 1v1 😳



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También reveló que Adebayo era el único jugador que había logrado superarlo en un enfrentamiento directo. “Bam es un base metido en ese cuerpazo. Le mete mucha presión al aro. Es jodidamente bueno.”

El exjugador también criticó la cantidad de lanzamientos que el pívot solía intentar durante los partidos: “Es una blasfemia que Bam no tire 30 tiros por partido.”

Una noche histórica que impulsó su popularidad

La actuación que reavivó esas declaraciones ocurrió en la victoria del Miami Heat por 150-129 frente a los Washington Wizards. Con 83 puntos, Adebayo firmó la segunda mayor cifra anotadora registrada en un solo partido en la historia de la NBA.

Solo Wilt Chamberlain supera esa marca con los 100 puntos que logró en 1962.

Durante el partido, el pívot de 28 años registró 20 aciertos en 43 lanzamientos de campo, siete triples convertidos en 22 intentos y 36 tiros libres anotados de 43 posibles. Ese total desde la línea de libres representó un récord histórico en un partido de la liga.

Hasta ese encuentro, Adebayo promediaba 18,9 puntos por partido en la temporada.

Sus compañeros de equipo buscaron constantemente que tuviera el balón durante el último cuarto del partido para intentar que superara los 81 puntos que Kobe Bryant consiguió en 2006 contra los Toronto Raptors.

El jugador fue seleccionado por Miami con la elección número 14 del Draft de 2017 y desde entonces solo ha vestido la camiseta del Heat.

Impacto inmediato entre aficionados y coleccionistas

La repercusión de la actuación se reflejó rápidamente entre los seguidores del equipo. En menos de 24 horas se agotaron varias camisetas conmemorativas lanzadas por la franquicia para celebrar la marca.

Una de las versiones incluía el número 83 en la espalda, en referencia directa a la cantidad de puntos anotados durante el partido.

La tienda oficial del equipo también redujo el precio de las camisetas de Adebayo a $83 dólares durante la promoción. Normalmente, estas prendas suelen venderse entre $120 y 140 dólares.

El mercado de coleccionables también reaccionó a la hazaña. Una tarjeta especial del jugador correspondiente a su temporada de novato apareció a la venta en la plataforma eBay por un millón de dólares.

En 2024, esa misma tarjeta había sido vendida en subasta por $11,655 dólares.

Antes de la actuación histórica, el precio promedio de los artículos coleccionables de Adebayo era de $15,41 dólares, con 725 productos disponibles en la plataforma. Un día después del partido, el número de artículos relacionados con el jugador aumentó a 1.233, con un precio promedio de $47,42 dólares.

Adebayo firmó en 2024 un contrato por tres años y $166 millones de dólares. Actualmente ocupa el puesto número 40 entre los jugadores mejor pagados de la NBA, con un salario anual superior a los $37 millones de dólares.

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