Española y mexicana guían a UCLA a su primera final del baloncesto colegial

El equipo femenino de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) avanzó este viernes a su primer juego por el campeonato nacional de la NCAA y lo hizo conducido por una española y una mexicana.

UCLA, con una clínica defensiva, derrotó 51-44 a las Longhorns de Texas en el Final Four de la NCAA que se realiza en Phoenix. Las Bruins disputarán el título nacional contra South Carolina el domingo.

Las Bruins mejoraron a un record de 36-1 en la temporada y de paso vengaron su solitario descalabro, el cual se los propinó Texas en el mes de noviembre. Con ello, la universidad más grande de Los Ángeles aspira a otro campeonato de la NCAA luego de los 11 conquistados por su equipo masculino (cifra récord).

Lauren Betts, estrella de UCLA, se llevó un fuerte y peligroso golpe durante la segunda mitad del partido contra Texas en el Final Four de la NCAA. La jugadora nacida en España se recuperó para sellar la victoria de su equipo. Crédito: Ross D. Franklin | AP

Tras llevarse un susto, Lauren Betts cierra el juego para UCLA

Lauren Betts, la estelar centro de UCLA y que nació en Vitoria, País Vasco, respondió a las expectativas luego de una temporada monstruosa. La joven de 22 años anotó este viernes 16 puntos (7 de 10), bajó 11 rebotes, tuvo 3 asistencias y 3 bloqueadas en un partido muy físico que UCLA resolvió para llegar a 30 victorias en fila.

Justamente una tapa de Betts sobre Madison Booker cuando Texas se encontraba abajo por solo 3 puntos restando 21 segundos fue la jugada clave de esta tremenda batalla defensiva.

Cabe mencionar que Betts había recibido un peligroso golpe en la segunda mitad del juego cuando Booker la embistió y provocó el violento choque de piernas. Aunque pudo continuar, Betts perdió cierta entereza y las Longhorns aprovecharon para meterse de nuevo en el partido tras estar abajo por 15 unidades.

WHAT A BLOCK FROM LAUREN BETTS 😤pic.twitter.com/d7MHVa0ydt — The Sporting News (@sportingnews) April 4, 2026

Gabriela Jáquez, la guerrera indispensable de UCLA

Otra protagonista del triunfo de UCLA fue la guardia mexicoamericana Gabriela Jáquez, quien aportó 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Jáquez, nacida en el área de Los Ángeles, es una de las seis ‘seniors’ de la escuadra dirigida por Cori Close y una jugadora clave en el éxito de las Bruins por su energía en la cancha.

La hermana menor de Jaime Jáquez Jr., estrella del Miami Heat, tendrá la oportunidad de conseguir el domingo algo que el exseleccionado de México no pudo: alcanzar un campeonato nacional.

El dato más revelador de esta batalla defensiva en Phoenix fue el éxito de UCLA para maniatar a la mejor encestadora de las Longhorns: Madison Booker solo pudo anotar 6 puntos tras ser dejada en 3 de 23 en tiros de campo.

Geno Auriemma exchanged words with Dawn Staley in the final seconds of South Carolina and UConn’s Final Four matchup. pic.twitter.com/S6anlPKqwe — SportsCenter (@SportsCenter) April 4, 2026

South Carolina rompe la racha de 54 triunfos de Connecticut

En la otra semifinal, South Carolina se impuso a Connecticut 62-48 para quebrar la racha de 54 juegos ganados de las Huskies, incluyendo 38-0 en la presente temporada. UConn venció a South Carolina en la final nacional de un año antes.

El partido de este viernes fue marcado por un altecado entre los entrenadores en jefe de ambos equipos restando un segundo para el final. Geno Auriemma, legendario coach de Connecticut, le reclamó a Dawn Staley, entrenadora de South Carolina, por no haber asistido al tradicional saludo de manos previo al juego, causando una escena tensa e inusual.

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