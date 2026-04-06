Familia Jáquez estalla de emoción tras el título de UCLA: orgullo, lágrimas y logro histórico
La mexicana lidera a UCLA Bruins al título universitario y se emocionó junto a su hermano Jaime Jáquez Jr. tras la final inolvidable.
El histórico campeonato de UCLA Bruins en el March Madness femenino 2026 no solo dejó una gran actuación en la duela, sino también una ola de emociones en la familia de Gabriela Jáquez, que vivió intensamente cada segundo del triunfo.
Con Jaime Jáquez Jr. presente en las gradas, las reacciones tras el título se robaron los reflectores.
Jaime Jáquez Jr.: orgullo total por su hermana
Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de Jaime Jáquez Jr., quien no ocultó su emoción tras ver a su hermana cumplir su sueño con UCLA Bruins.
“Es increíble. No puedo describir lo orgulloso que estoy de ella. Este ha sido su sueño desde hace muchísimo tiempo, desde tercer grado. Escribió que quería ser jugadora de baloncesto de UCLA y ahora está aquí, cumpliendo su sueño”, dijo Jáquez Jr. a ESPN.
El jugador de los Miami Heat viajó especialmente para acompañarla, mostrando el fuerte vínculo familiar que los une.
El mensaje previo que motivó a Gabriela Jáquez
Antes de la final del March Madness, Jaime Jáquez Jr. ya había dejado claro el apoyo total hacia su hermana con un mensaje que hoy cobra aún más significado.
“Ve a terminar lo que yo no pude”, dijo Jáquez Jr. en un mensaje a su hermana antes de empezar el partido. “Llevas cuatro años trabajando para esto, para este momento, así que sal, déjalo todo en la cancha y disfrútalo”, añadió.
Sus palabras se convirtieron en una especie de impulso emocional para Gabriela Jáquez, quien respondió con una actuación dominante.
Gabriela Jáquez celebra el título con mentalidad ganadora
Tras liderar a UCLA Bruins con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, Gabriela Jáquez también compartió su emoción al cumplir un objetivo que había visualizado durante años.
“Terminar así lo es todo. Este era el plan y lo hemos cumplido. La mente es muy poderosa; llevábamos preparándonos para esto desde el 25 de septiembre, cuando tuvimos nuestro primer entrenamiento”, afirmó Jáquez.
“Sabía que lo íbamos a conseguir. (…) Me había imaginado este momento muchas veces”, añadió.
Una familia unida por el baloncesto
El título también representa el éxito de toda la familia Jáquez, incluyendo a sus padres, Ángela y Jaime, quienes acompañaron a sus hijos en este momento histórico.
Con raíces en el baloncesto universitario, la familia ha construido una historia que hoy alcanza uno de sus puntos más altos con el campeonato de UCLA Bruins.
Orgullo mexicano en el March Madness
Tanto Gabriela Jáquez como Jaime Jáquez Jr. representan a México a nivel internacional, lo que añade un significado especial al logro en el March Madness femenino.
El campeonato no solo celebra el éxito deportivo, sino también una historia de esfuerzo, identidad y familia que ha conectado con miles de aficionados.
El título de UCLA Bruins quedará marcado no solo por lo ocurrido en la cancha, sino por las emotivas reacciones que dejó fuera de ella.
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