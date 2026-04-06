Familia Jáquez estalla de emoción tras el título de UCLA: orgullo, lágrimas y logro histórico

El histórico campeonato de UCLA Bruins en el March Madness femenino 2026 no solo dejó una gran actuación en la duela, sino también una ola de emociones en la familia de Gabriela Jáquez, que vivió intensamente cada segundo del triunfo.

Con Jaime Jáquez Jr. presente en las gradas, las reacciones tras el título se robaron los reflectores.

Basketball runs in the Jaquez family 🤝 pic.twitter.com/WohXxBkwnu — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 5, 2026

Jaime Jáquez Jr.: orgullo total por su hermana

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de Jaime Jáquez Jr., quien no ocultó su emoción tras ver a su hermana cumplir su sueño con UCLA Bruins.

“Es increíble. No puedo describir lo orgulloso que estoy de ella. Este ha sido su sueño desde hace muchísimo tiempo, desde tercer grado. Escribió que quería ser jugadora de baloncesto de UCLA y ahora está aquí, cumpliendo su sueño”, dijo Jáquez Jr. a ESPN.

El jugador de los Miami Heat viajó especialmente para acompañarla, mostrando el fuerte vínculo familiar que los une.

Jaime & Gabriela Jaquez are the first brother/sister duo to make it to the Sweet Sixteen of the NCAA Tournament for the same school in the same season 🐻



📸 @UCLAAthletics pic.twitter.com/Q7a4yAVbGL — Sports Central LA (@SportsCentralLA) March 21, 2023

El mensaje previo que motivó a Gabriela Jáquez

Antes de la final del March Madness, Jaime Jáquez Jr. ya había dejado claro el apoyo total hacia su hermana con un mensaje que hoy cobra aún más significado.

“Ve a terminar lo que yo no pude”, dijo Jáquez Jr. en un mensaje a su hermana antes de empezar el partido. “Llevas cuatro años trabajando para esto, para este momento, así que sal, déjalo todo en la cancha y disfrútalo”, añadió.

Jaime Jaquez Jr. sends a message to his little sister Gabriela Jaquez ahead of her National Championship game 💙 pic.twitter.com/eRm7RvtJlS — WNBA (@WNBA) April 5, 2026

Sus palabras se convirtieron en una especie de impulso emocional para Gabriela Jáquez, quien respondió con una actuación dominante.

These are the moments we live for 💙#WFinalFour x @UCLAWBB pic.twitter.com/OMz0JD2AdY — NCAA March Madness (@MarchMadnessWBB) April 5, 2026

Gabriela Jáquez celebra el título con mentalidad ganadora

Tras liderar a UCLA Bruins con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias, Gabriela Jáquez también compartió su emoción al cumplir un objetivo que había visualizado durante años.

“Terminar así lo es todo. Este era el plan y lo hemos cumplido. La mente es muy poderosa; llevábamos preparándonos para esto desde el 25 de septiembre, cuando tuvimos nuestro primer entrenamiento”, afirmó Jáquez.

“Sabía que lo íbamos a conseguir. (…) Me había imaginado este momento muchas veces”, añadió.

Gabriela Jaquez ends her TV interview with a MIC DROP 😮‍💨🎤



“You told this team they needed to look in the mirror and decide who they want to be as a team. Who did this group decide to be this season?”



Jaquez: “We decided to be National Champions.” pic.twitter.com/4tYXzUobeN — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 5, 2026

Una familia unida por el baloncesto

El título también representa el éxito de toda la familia Jáquez, incluyendo a sus padres, Ángela y Jaime, quienes acompañaron a sus hijos en este momento histórico.

Con raíces en el baloncesto universitario, la familia ha construido una historia que hoy alcanza uno de sus puntos más altos con el campeonato de UCLA Bruins.

Orgullo mexicano en el March Madness

Tanto Gabriela Jáquez como Jaime Jáquez Jr. representan a México a nivel internacional, lo que añade un significado especial al logro en el March Madness femenino.

El campeonato no solo celebra el éxito deportivo, sino también una historia de esfuerzo, identidad y familia que ha conectado con miles de aficionados.

El título de UCLA Bruins quedará marcado no solo por lo ocurrido en la cancha, sino por las emotivas reacciones que dejó fuera de ella.

Welcome home, national champs.



A warm, warm welcome to Westwood for the Bruins. pic.twitter.com/gZZ8TjrhH5 — Ira Gorawara (@IraGorawara) April 6, 2026

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