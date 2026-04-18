¿Fin de una era? Eliminación de Golden State Warriors plantea una “fecha de vencimiento”

El cierre de temporada para los Golden State Warriors dejó más preguntas que respuestas. La derrota 111-94 ante los Phoenix Suns en el ‘play-in’ no solo significó la eliminación, también abrió un escenario de incertidumbre alrededor del futuro del entrenador Steve Kerr.

El técnico, que acaba de finalizar su contrato, habló tras el partido con un tono que reflejó dudas sobre su continuidad. “Estos trabajos tienen una fecha de vencimiento”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de un cambio en el banquillo luego de una etapa prolongada en la franquicia.

Kerr asumió en 2014 y desde entonces lideró uno de los ciclos más exitosos del equipo, con cuatro títulos de la NBA en seis finales disputadas. A ese recorrido se suman sus logros como jugador, donde conquistó cinco campeonatos con Chicago Bulls y San Antonio Spurs.

En sus declaraciones, el entrenador reconoció su vínculo con el equipo y con el rol que desempeña. “Amo entrenar, pero estos trabajos tienen una fecha de vencimiento. A veces es hora de sangre nueva y nuevas ideas y todo eso. Si ese es el caso, entonces estaré agradecido por la oportunidad más increíble que una persona podía tener de entrenar ante nuestros aficionados, de entrenar a Steph Curry, de entrenar a Dray (Green), a todo el grupo. Aún puede continuar, puede que no. No lo sé en este momento”.

Reflexión interna y el peso de una generación

Antes de tomar una decisión, Kerr explicó que se tomará un breve periodo para evaluar el panorama. “Una semana o dos”, indicó, antes de dialogar con la directiva para definir el rumbo del equipo. El proceso de análisis llega en un contexto en el que la plantilla combina experiencia y desgaste físico tras una temporada marcada por lesiones.

Dentro de ese grupo, el papel de Stephen Curry sigue siendo central. Kerr destacó su influencia dentro y fuera de la cancha. “Es, sin duda, la mejor cara de una franquicia de cuantas he visto en cualquier deporte. Simplemente me deja entrenarle y quiere ser entrenado. Es un compañero y colaborador increíble”.

El técnico también protagonizó un momento con Curry y Draymond Green durante un tiempo muerto en los minutos finales del partido ante Phoenix. “No sé qué ocurrirá a continuación, pero los amo, chicos”, les dijo, en una escena captada por la transmisión.

En su balance personal, Kerr repasó su trayectoria en la liga. “He sido el tipo más afortunado de la historia de la NBA”, señaló, recordando su etapa como jugador junto a figuras como Michael Jordan, Scottie Pippen, Tim Duncan y David Robinson, además de haber sido dirigido por técnicos como Phil Jackson y Gregg Popovich.

“He sido increíblemente afortunado por venir aquí y heredar este equipo”, agregó.

El contexto actual del equipo incluye a jugadores como Curry (38 años), Jimmy Butler (36) y Green (36), todos con contrato vigente por una temporada más, lo que sitúa a la organización ante un momento de evaluación sobre su futuro inmediato.

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