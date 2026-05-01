Avances en el diagnóstico: nace una prueba de tuberculosis que no necesita flema

La tuberculosis (TB) es la enfermedad infecciosa más mortal en el mundo, causando más de un millón de muertes anuales. La prueba convencional basada en la flema, utilizada desde el siglo XIX, presenta muchas limitaciones, incluyendo su incomodidad y falta de precisión.

En este contexto, se da un cambio radical: un nuevo dispositivo, MiniDock MTB, que permite la detección de TB a través de muestras más accesibles, como hisopos de lengua. Esto reduce el tiempo y los costos del diagnóstico, además de aumentar la portabilidad y el acceso en diversas circunstancias.

Un estudio reciente con casi 1,400 pacientes en África y Asia mostró que MiniDock cumple con los estándares de precisión establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofreciendo un diagnóstico más rápido y fiable que los métodos tradicionales.

“Durante mucho tiempo, hemos estado intentando que el diagnóstico de la tuberculosis sea más fácil, más barato y más rápido”, afirmó a National Public Radio (NPR) Alfred Andama, microbiólogo del Makerere University College of Health Sciences en Uganda. Ese deseo se cumplió el año pasado, cuando nació MiniDock, de mano de la empresa china Pluslif.

Mejora en el acceso y diagnóstico

La implementación de MiniDock MTB podría facilitar el acceso al diagnóstico de TB, permitiendo un tratamiento más temprano y reduciendo la transmisión de la enfermedad en comunidades vulnerables.

Aunque MiniDock representa un avance significativo, los expertos advierten sobre sus limitaciones en la detección temprana y la incapacidad para diferenciar entre cepas resistentes a medicamentos.

Especialistas, como Adithya Cattamanchi, entrevistada por NPR, ven el MiniDock como un paso crucial hacia el objetivo de eliminar el uso de microscopios en el diagnóstico de TB, abriendo la puerta a un sistema de salud más eficiente y efectivo en la lucha contra esta enfermedad devastadora.

Diferencias entre MiniDock y métodos tradicionales

MiniDock MTB es una prueba molecular de tuberculosis (TB) diseñada para funcionar cerca del punto de atención (near‑POC), mientras que los métodos tradicionales de diagnóstico incluyen principalmente la baciloscopia (microscopía de esputo), los cultivos y, en algunos contextos, la radiografía de tórax. Sus diferencias clave se centran en la rapidez, la muestra utilizada, el entorno de uso y la sensibilidad respecto a las técnicas clásicas.

Tipo de método y tecnología

MiniDock MTB : prueba molecular isoterma compacta (PCR‑tipo o similar) que detecta ADN de M. tuberculosis en unos 30‑60 minutos, con resultados automatizados en un dispositivo portátil.

: prueba molecular isoterma compacta (PCR‑tipo o similar) que detecta ADN de M. tuberculosis en unos 30‑60 minutos, con resultados automatizados en un dispositivo portátil. Métodos tradicionales: microscopía directa de esputo (baciloscopia), más lenta pero de bajo costo; y cultivo en laboratorio de referencia, que es la “prueba de referencia” en cuanto a sensibilidad, pero tarda semanas.

Tipo de muestra y facilidad de recolección

MiniDock MTB : valida el uso tanto de esputo “swab” (hisopo de esputo) como de hisopo lingual, incluso auto‑aplicado, con alta adherencia del paciente y buena aceptabilidad.

: valida el uso tanto de esputo “swab” (hisopo de esputo) como de hisopo lingual, incluso auto‑aplicado, con alta adherencia del paciente y buena aceptabilidad. Métodos tradicionales: suelen requerir esputo inducido o expectorado, que es más difícil de obtener en niños, personas con tos seca o con comorbilidades, y requiere formación específica del personal.

Tiempo hasta resultado y lugar de realización

MiniDock MTB : resultados en menos de 1 h, diseñado para usarse en centros de salud de primer nivel o en cobertura comunitaria, incluso con energía solar, lo que permite diagnóstico “casi inmediato” cerca del paciente.

: resultados en menos de 1 h, diseñado para usarse en centros de salud de primer nivel o en cobertura comunitaria, incluso con energía solar, lo que permite diagnóstico “casi inmediato” cerca del paciente. Métodos tradicionales: la baciloscopia está disponible en muchos centros, pero el cultivo típicamente exige enviar la muestra a laboratorio central y esperar 2‑6 semanas, con retrasos en la iniciación del tratamiento.

Sensibilidad y especificidad

MiniDock MTB : en estudios recientes, la sensibilidad ronda el 85–86% en hisopos de esputo y 76–80% en hisopos linguales, con especificidad >97–98%, comparable a Xpert MTB/RIF Ultra y muy superior a la baciloscopia.

: en estudios recientes, la sensibilidad ronda el 85–86% en hisopos de esputo y 76–80% en hisopos linguales, con especificidad >97–98%, comparable a Xpert MTB/RIF Ultra y muy superior a la baciloscopia. Métodos tradicionales: la baciloscopia tiene sensibilidad baja (sobre todo en baciloscopia negativa e inmunosuprimidos), mientras el cultivo es más sensible, pero no es útil para iniciación rápida del tratamiento.

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