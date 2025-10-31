Colombia intercepta embarcación con casi 3 toneladas de cocaína con apoyo de EE.UU.

Las autoridades colombianas decomisaron cerca de tres toneladas de cocaína en aguas del Pacífico central, durante una operación conjunta entre la Armada Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos.

La embarcación, una lancha rápida tipo go fast, transportaba aproximadamente 2.8 toneladas de clorhidrato de cocaína, distribuidas en 93 bultos.

También se hallaron 700 galones de combustible y equipos de comunicación y navegación. Tres personas —un colombiano y dos ecuatorianos— fueron detenidas, según la Armada.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la droga tendría un valor superior a 133 millones de dólares en el mercado internacional, equivalente a unas 6.9 millones de dosis.

#ContundenciaOperacional | Cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautadas en aguas del Pacífico, en una operación en la que @ArmadaColombia interceptó una embarcación que transportaba el cargamento que tendría como destino final Centroamérica. Con este… pic.twitter.com/tBDFZk2Vrm — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) October 31, 2025

Petro celebra operativo

El presidente Gustavo Petro celebró el operativo y destacó que se realizó “sin un solo muerto”, en línea con su política de reducir el uso de la fuerza letal en las operaciones antidrogas.

“La Armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida con 2.8 toneladas de cocaína en el Pacífico central”, escribió Petro en la red social X. “Debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles o fuerza desproporcionada”.

El mandatario ordenó suspender la participación de las Fuerzas Militares en operaciones internacionales que involucren misiles u otras armas de alto poder, argumentando que el combate al narcotráfico debe realizarse “sin vulnerar el derecho internacional ni poner en riesgo vidas civiles”.

La costa pacífica colombiana se ha convertido en una de las principales rutas de tráfico de cocaína hacia América Central y Norteamérica. Según informes de seguridad, las organizaciones criminales emplean cada vez más embarcaciones rápidas y semisumergibles para evadir la vigilancia marítima.

El decomiso representa uno de los golpes más importantes de los últimos meses al narcotráfico marítimo en la región.

