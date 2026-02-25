Policía cubana mata a cuatro civiles de una embarcación civil de EE.UU.

Una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, abatió este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, según informó el Ministerio del Interior (Minint).

Por medio de un comunicado, se informó que las autoridades se acercaron a la embarcación para su identificación, pero la tripulación de la lancha infractora abrió fuego contra el personal cubano, resultando herido el comandante de la embarcación cubana.

La lancha, registrada en Florida, Estados Unidos, con número de matrícula FL7726SH, se aproximó hasta una milla náutica al noreste del canal El Pino, en Cayo Falcones, municipio de Corralillo, provincia de Villa Clara.

Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores a bordo de la embarcación extranjera habían muerto y seis habían resultado heridos, por lo que fueron evacuados y recibieron asistencia médica, detalla el comunicado.

El ministerio no aportó datos sobre las identidades, las nacionalidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida.

