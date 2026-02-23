Fallo de la Corte contra aranceles de Trump afecta bloqueo petrolero a Cuba

En un revés judicial que sacude los cimientos de la política exterior de la Casa Blanca, el Tribunal Supremo de Estados Unidos frenó en seco la estrategia del presidente Donald Trump de utilizar aranceles como arma de presión. La decisión no solo invalida gran parte de su agenda económica, sino que abre una grieta inesperada en el cerco energético que la administración mantenía sobre Cuba, dejando en el aire la capacidad de Washington para castigar a los países que suministran crudo a la isla.

El máximo tribunal determinó que Trump se extralimitó en sus funciones al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer gravámenes unilaterales. Esta ley fue el motor detrás de la Orden Ejecutiva 14380, firmada apenas el pasado 29 de enero, con la cual el mandatario amenazaba con impuestos aduaneros adicionales a cualquier nación que vendiera petróleo al gobierno cbano.

Ante el fallo, el presidente se vio forzado a firmar una nueva orden el viernes pasado para desactivar dichas sanciones. Sin embargo, la incertidumbre reina en el Capitolio y en las capitales del mundo, ya que, aunque los aranceles bajo la IEEPA han caído, la “emergencia nacional” respecto a Cuba sigue vigente, dejando la puerta abierta a otras maniobras legales.

Un respiro para la isla en medio del apagón

La situación en Cuba ha alcanzado niveles críticos tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que cortó el flujo vital de crudo hacia la isla. La amenaza de aranceles de Trump había logrado que países como México detuvieran sus envíos, provocando una parálisis casi total: calles llenas de basura por falta de camiones, hospitales operando a media marcha y una escasez de combustible que amenaza con agotar las reservas para mediados de marzo.

“Hasta donde sé, esto anula la capacidad de Trump de imponer aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba. Ojalá sea un alivio”, comentó Michael Galant, investigador de la Internacional Progresista. Para analistas y activistas, el fallo del Supremo es una oportunidad de “romper el asedio” humanitario que, según reportes, ya está cobrando vidas entre la población vulnerable debido a la falta de servicios básicos.

Trump arremete contra “jueces influenciados”

Fiel a su estilo combativo, el presidente Trump no tardó en reaccionar a través de su red social, Truth Social. El mandatario calificó la decisión judicial como “ridícula” y lanzó una advertencia directa a los socios comerciales que planeen aprovechar el vacío legal para retomar negocios con La Habana o ignorar sus pactos previos con EE.UU.

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta decisión, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EE.UU. durante años, se enfrentará a un arancel mucho más alto y a algo peor”, sentenció el republicano. A pesar del fallo, la administración ya busca alternativas.

Trump anunció un nuevo arancel global del 15% bajo un marco legal distinto, intentando bypassear el bloqueo del Congreso y el freno del Supremo. La decisión coincidió con la determinación del Parlamento Europeo de pausar la ratificación de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, a la espera de mayor claridad sobre la política arancelaria estadounidense.

Por su parte, China señaló que está evaluando el impacto del fallo y reiteró su rechazo a medidas unilaterales, en un momento en que se prevé una próxima reunión entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

