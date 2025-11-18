Cómo ahorrar en el supermercado





¿Sientes que cada vez gastas más en el supermercado? Estos beneficios y programas en la tienda pueden ayudarte a gastar menos cada semana.

El precio de una canasta de alimentos sigue subiendo, pero los supermercados están ayudando a los clientes a encontrar formas de ahorrar.

By Brian Vines

Aunque los servicios de entrega de comida son cada vez más populares, la mayoría de los consumidores en Estados Unidos sigue comprando en el supermercado. Para mantener nuestro interés, las tiendas grandes y pequeñas están innovando con ideas que están cambiando —y mejorando— la experiencia de hacer las compras.

La nueva tecnología es una de las razones detrás de estos cambios. Ya existen carritos del súper que pesan tus frutas y verduras, cupones que aparecen en tu celular, e incluso lectores de palma que conectan las venas de tu mano con tu tarjeta de crédito.

Pero los supermercados también están ampliando sus programas de lealtad y de cupones, ofreciendo más marcas propias de buena calidad y a precios más bajos, y ofreciendo servicios y comodidades que hacen que la experiencia de compra sea más práctica y cómoda. Algunos incluso buscan atraer a los clientes ofreciendo experiencias distintas, como la posibilidad de reunirte con un amigo en un bar de smoothies, tal como sucede en la cadena de supermercados Erewhon, en el sur de California.

Por supuesto, para la mayoría de nosotros, el precio es un importante motivador a la hora de decidir dónde comprar alimentos. Aunque no necesitas datos del gobierno para confirmar lo que ya muestran tus recibos. En 2025, los precios de los alimentos son 3% más altos que en 2024, y casi 30% más altos que en febrero de 2020, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Esa cifra supera el 25% de inflación general acumulada en el mismo periodo.

El impacto económico de la pandemia, los problemas persistentes en la cadena de suministro, el aumento en los costos laborales, las amenazas de nuevos aranceles y el brote de gripe aviar son solo algunas de las razones por las que los precios de los alimentos siguen subiendo. A eso se suman la “shrinkflation” (cuando los productos se encogen pero mantienen el mismo precio), la especulación y otras prácticas cuestionables.

Un ejemplo: una investigación de Consumer Reports y otros medios, publicada en mayo, reveló que errores generalizados en los precios provocaron que los compradores en Kroger pagaran el precio completo en caja por decenas de productos que se habían anunciado con descuento o en oferta.

En un momento en que los precios de los alimentos siguen aumentando y los beneficios federales de asistencia alimentaria corren riesgo para millones de estadounidenses, las innovaciones en los supermercados pueden representar una oportunidad para mantener los costos bajo control.

Sigue leyendo para conocer estos cambios y cómo aprovecharlos, ya sea en grandes cadenas como Albertsons, Kroger y Publix, o en supermercados más pequeños como Gelson’s (en el sur de California) o King Kullen (en Long Island, Nueva York).

El auge de la marca propia

Podrías pensar que la marca propia de cualquier alimento determinado es una imitación de peor calidad que la de su primo de marca. Pero hoy en día los supermercados están trabajando para cambiar esa percepción porque tienen mayores márgenes de ganancia en alimentos de marca propia y saben que tener marcas propias de alta calidad y económicas hace que uno quiera comprar con ellos, como explica Burt Flickinger III, director general de Strategic Resource Group, una firma consultora de la industria de consumo con sede en Nueva York.

Por eso, tal vez para ayudar a darles prestigio, las tiendas ofrecen más marcas propias “especializadas”. Albertsons tiene nueve, incluida Open Nature (para productos sin conservantes) y Waterfront Bistro (para camarones congelados y otros mariscos). Walmart acaba de lanzar Bettergoods, destinado a ofrecer experiencias culinarias más sofisticadas a precios más bajos, con ofertas como sopa cremosa de maíz y jalapeño (Creamy Corn Jalapeno Chowder) y helado premium de café frío (Cold Brew Coffee Premium Ice Cream).

En opinión de Flickinger, los compradores no sacrifican la calidad al elegir las marcas de la tienda. Cuestan entre un 15% y 25% menos que sus versiones de marca, un descuento que aumenta hasta de 35% a 50% en el caso de los productos de salud y cuidado personal, dice.

Las marcas comerciales propias podrían costar entre un 15% y 25% menos que los productos de marca nacional.

Programas de fidelidad más satisfactorios

Los programas de fidelidad de los supermercados existen desde hace algún tiempo, pero para atraer clientes nuevos y habituales, las tiendas los están haciendo más atractivos. En el pasado, te daban acceso a precios de oferta de determinados artículos. Hoy en día, además de los descuentos, varios tienen programas de devolución de efectivo como recompensa por tus gastos en la tienda. Por ejemplo, cuando te inscribes en el programa de fidelidad Kroger Plus, puedes ganar un punto de combustible por cada dólar que gastes en la compra. Cien puntos de combustible te dan 10 centavos de descuento en un galón de gasolina en los centros de combustible de la familia de tiendas Kroger y en las gasolineras asociadas.

Stop & Shop tiene un programa de recompensas por fidelidad similar, al igual que la cadena de supermercados Hy-Vee.

Kroger ha dado un paso más allá con sus programas de lealtad Boost y Boost Essential, que ofrecen otras recompensas adicionales. Estas incluyen 2 puntos de combustible por cada dólar gastado, envío gratuito en pedidos de $35 o más y acceso a los servicios de streaming Disney+, Hulu o ESPN+. Sin embargo, ambos programas Boost son de pago; $99 o $69 al año, respectivamente, o $12.99 o $8.99 al mes.

Aplicaciones móviles para comprar en la tienda

Las aplicaciones de los supermercados se están rediseñando para que no solo sean útiles para hacer pedidos en línea sino también para comprar en las tiendas. Si eres miembro del club de fidelidad, la aplicación te permitirá recortar los cupones virtualmente y agregarlos a tu cuenta. La aplicación móvil de Meijer funciona de la forma típica porque con ella puedes buscar cupones y hacer clic en los que deseas. Luego se aplican automáticamente a tu pedido al finalizar la compra.

Algunas aplicaciones de supermercados van más allá. En lugar de tener que recorrer los pasillos en busca de artículos en oferta, la aplicación de Hy-Vee los ordenará en una lista para ti. La aplicación Walmart comparte el estado del inventario de la tienda que has elegido para que puedas asegurarte de que lo que deseas esté disponible y tiene un mapa de la tienda para ayudarte a que tus compras sean más eficientes.

Muestreo más inteligente

Las muestras gratuitas son parte de la diversión durante una visita a Costco. Pero para las marcas que las ofrecen, las estaciones de muestreo son una propuesta costosa.

Ahora “las empresas que buscan conectarse con los clientes se están inclinando por la idea del muestreo automatizado”, dice Jordan Berke, director ejecutivo de Tomorrow, una firma de consultoría digital de venta al menudeo. Por ejemplo, Freeosk es una estación de muestreo automatizada disponible en más de 1,400 supermercados en todo Estados Unidos, incluidas algunas tiendas Sam’s Club y ShopRite. Los usuarios que hayan descargado la aplicación Freeosk pueden escanear un código QR de la estación de muestreo para obtener una muestra envuelta individualmente. Las ofertas más recientes incluyen barritas energéticas Clif ZBar y salsa para hamburguesas Kinder’s.

Otras tiendas ofrecen la posibilidad de probar antes de comprar. En Whole Foods, el personal puede “abrir una bolsa de papas fritas, cortar un trozo de fruta o abrir una botella de té helado” si alguien quiere probarlos, según el sitio web de la empresa. Aunque cada tienda establece su propia política, algunas sucursales de Trader Joe’s también te permiten probar cualquier cosa en la tienda si solicitas una muestra.

Pago rápido, sin sorpresas

Algunas tiendas Kroger, Schnucks y ShopRite están probando “carritos inteligentes” equipados con sensores y escáneres que mantienen un registro de los artículos que colocas en ellos para que puedas evitar pasar por la caja registradora por completo. Los carritos tienen una báscula integrada que pesa las frutas y verduras, y una pantalla donde puedes ver el total acumulado y pagar tus compras sin tener que hacer fila en la caja.

Desde 2022, Whole Foods Market ha estado probando Dash Cart, su propia versión de un carrito inteligente. Y todas las tiendas Whole Foods, así como algunas otras tiendas de comestibles y de conveniencia, están equipadas con lectores de palma Amazon One, que le permiten mapear tu palma de la mano y la estructura de las venas subyacentes a través de tu teléfono inteligente para vincularlo a un método de pago.

Ahorros especiales para personas mayores

Los supermercados también están encontrando formas de ofrecer beneficios a los estadounidenses mayores. En las 139 sucursales de Fred Meyer en el noroeste, los clientes mayores de 55 años obtienen un 10% de descuento en las marcas propias de la tienda el primer martes de cada mes. Fry’s Food Stores en Arizona ofrece un descuento del 10% a las personas mayores de 55 años en sus 130 tiendas el primer miércoles de cada mes. Los descuentos llegan con más frecuencia en Gristedes en la ciudad de Nueva York, donde las personas mayores de 65 años obtienen un 10% de descuento todos los martes.

Muchos supermercados grandes, incluidos Kroger y Walmart, también tienen carritos de compras motorizados con asiento a disposición de las personas que los necesitan.

Cadenas de supermercados a nivel nacional

Una combinación de pequeñas tiendas de alimentación independientes y grandes cadenas de supermercados regionales son los principales responsables de que nuestras despensas estén llenas. Pero en los últimos años, un puñado de supermercados han ido estableciendo una presencia más nacional. Si una o más de las tiendas a continuación aún no están en tu zona, es posible que lleguen muy pronto.

Aldi tiene 2,580 tiendas en 40 estados y territorios. Con sede en Alemania, la tienda es sencilla (generalmente no encontrarás farmacia ni cafetería), ni emite ni acepta cupones. Pero encontrarás precios bajos en los productos exclusivos de Aldi, que son el 90% de las ofertas. Asegúrate de llevar una moneda de 25 centavos porque la necesitarás como depósito para usar tu carrito de la compra.

Los pollos asados de Costco se han convertido en una obsesión nacional y ahora se asan en más de 600 lugares en 47 estados. Los ingresos del club proceden de las cuotas de membresía (entre $60 y $130 al año), lo que ayuda a mantener bajos los márgenes de beneficio de los productos que vende (la mayoría a granel). Mientras que los supermercados típicos tienen alrededor de 30,000 productos, Costco solo tiene unos 4,000. Su propia marca, Kirkland Signature, es de primera categoría.

Target se puede encontrar en los 50 estados con más de 1,980 tiendas, la mayoría de las cuales venden alimentos a precios competitivos. Tiene varias marcas propias de comestibles, incluidas cinco para sus colecciones de vinos y licores. Si pagas con una tarjeta de crédito Target Circle, obtienes un 5% de descuento en tus compras.

Una vista de la sección de frutas y verduras de Whole Foods Market.

Trader Joe’s, con 608 tiendas en 42 estados, se autodenomina una cadena nacional de tiendas de comestibles de barrio. La empresa afirma que sus precios son sustancialmente más bajos que los de los supermercados típicos porque almacena casi exclusivamente productos de marcas propias. La tienda no emite ni canjea cupones ni tiene ofertas. Y no hay club de fidelidad, compras en línea ni recogida en la puerta.

Walmart tiene 3,560 supercentros (tiendas que venden mercadería general y supermercados de servicio completo), así como 672 tiendas vecinales de menor tamaño. “Precios bajos todos los días” es el mantra de la empresa. El poder adquisitivo del gigante minorista le permite exigir precios más bajos a los mayoristas para poder trasladar los ahorros a los compradores.

Whole Foods, conocida por su amplia selección de productos orgánicos, tiene 528 tiendas en 44 estados. A veces se hace referencia a este supermercado como el “whole paycheck” (sueldo completo) por sus altos precios, pero sus marcas propias 365 Everyday Value y Whole Foods Market son menos costosas. Adquiridas por Amazon en 2017, las tiendas proporcionan un centro para recogidas y devoluciones del minorista en línea.

Cadenas de supermercados con algo más

Algunos compradores quieren más que precios bajos en sus supermercados. Así es como algunas tiendas atraen a los clientes que valoran una experiencia de compra más elevada.

Galletas o fruta de cortesía

Eso es lo que Publix, con sede en Florida, ofrece a los niños, quienes pueden elegir entre galletas con chispas de chocolate o galletas de azúcar o una fruta por acompañar en la compra. Solo dirígete a la panadería para pedir una galleta o al área de frutas y verduras, donde las opciones pueden incluir un plátano, una manzana o una mandarina.

Controles de salud

Compare Foods en Carolina del Norte se asocia con los sistemas de salud locales para realizar exámenes gratuitos de diabetes, colesterol y mamografías. Las tiendas Hy-Vee ofrecen una experiencia de compras personalizada de una hora con un dietista, quien puede adaptar las recomendaciones de alimentos según las necesidades individuales. La tarifa de $25 se elimina para los clientes que realicen una compra de comestibles de al menos $100.

Afilado de cuchillos gratis

Para mantenerse por encima de sus competidores, Raley’s Supermarkets, con 121 tiendas en California y Nevada, ofrece afilado de cuchillos gratis. Los compradores pueden entregar hasta tres cuchillos sin filo a la vez a un empleado del departamento de carnicería y recogerlos en 24 horas.

Tiendas con cafetería

Cuando se trata de mejorar la experiencia en la tienda de comestibles, Erewhon en California es único en su clase. Sus 10 sucursales en el área de Los Ángeles tienen cafés con comida orgánica y barras de batidos que ofrecen el batido Strawberry Glaze Skin Smoothie con fruta orgánica, colágeno de vainilla y musgo marino. Algunas tiendas incluso cuentan con servicio de valet.

Panaderías propias

H-E-B, con sede en Texas y más de 440 tiendas en México y Texas, es famosa por las tortillas que elabora a diario. Si estás allí en el momento adecuado, podrías probar una muestra gratis recién salida del horno como recompensa.

Los empleados de H-E-B, con sede en Texas, preparan tortillas frescas en la tienda.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de agosto de 2024 de la revista Consumer Reports.

