Errores comunes que ponen en riesgo tu estatus migratorio
Si eres inmigrante en Estados Unidos, ciertos errores comunes pueden hacer que tu situación migratoria se complique. Te decimos cuáles son esos errores
Mantener un estatus migratorio válido en Estados Unidos exige atención constante a las reglas del sistema migratorio. Muchos problemas no surgen por delitos graves, sino por errores cotidianos, falta de información o descuidos administrativos. Conocer los fallos más frecuentes puede ayudarte a prevenir consecuencias como multas, pérdida de beneficios o incluso procesos de deportación. En esta nota te contamos cuáles son los errores que debes evitar cometer.
- 1. No revisar la fecha de vencimiento de tu estatus
- 2. Trabajar sin autorización
- 3. No notificar cambios de dirección
- 4. Salir del país sin asesoría legal
- 5. Proporcionar información incorrecta o incompleta
- 6. Confiar en asesores no autorizados
- 7. Ignorar notificaciones oficiales
- 8. Asumir que tu estatus no puede cambiar
1. No revisar la fecha de vencimiento de tu estatus
Uno de los errores más comunes es olvidar la fecha exacta en la que vence una visa, permiso o estatus temporal. Permanecer en el país más allá del tiempo autorizado, aunque sea por pocos días, puede generar presencia ilegal y afectar futuras solicitudes migratorias. Es importante revisar documentos como el formulario I-94 y no asumir que la fecha del pasaporte o de la visa coincide con el tiempo permitido de estadía.
2. Trabajar sin autorización
Aceptar un empleo sin contar con el permiso adecuado es un riesgo serio. Incluso trabajos informales, pagos en efectivo o actividades freelance pueden considerarse empleo no autorizado. Para quienes tienen visas de estudiante, turista o ciertos estatus temporales, trabajar sin permiso puede provocar la cancelación inmediata del estatus y complicar cualquier trámite migratorio posterior.
3. No notificar cambios de dirección
La ley exige que las personas no ciudadanas informen a las autoridades migratorias cuando cambian de domicilio. No hacerlo dentro del plazo establecido puede parecer un detalle menor, pero es una falta administrativa que puede afectar procesos en curso. Además, perder notificaciones oficiales por una dirección desactualizada puede derivar en citas perdidas o decisiones negativas por incomparecencia.
4. Salir del país sin asesoría legal
Viajar fuera de Estados Unidos sin confirmar las consecuencias migratorias es un error frecuente. Algunas personas, aunque tengan un trámite pendiente o un estatus válido, pueden enfrentar problemas al intentar reingresar. En casos específicos, una salida del país puede activar castigos migratorios o impedir el retorno. Antes de viajar, es clave verificar si necesitas un permiso especial o asesoría legal.
5. Proporcionar información incorrecta o incompleta
Errores en formularios, datos inconsistentes o información incompleta pueden interpretarse como falta de veracidad. Incluso equivocaciones no intencionales pueden generar retrasos, solicitudes adicionales de evidencia o rechazos. Es fundamental revisar cuidadosamente cada formulario y conservar copias de todo lo enviado.
6. Confiar en asesores no autorizados
Buscar ayuda migratoria en personas que no son abogados ni representantes acreditados es un riesgo alto. Los llamados “notarios” o gestores sin licencia pueden cometer errores graves o dar consejos incorrectos. Esto puede llevar a fraudes, pérdida de dinero y daños irreversibles al historial migratorio.
7. Ignorar notificaciones oficiales
No abrir correspondencia del gobierno o no presentarse a citas migratorias puede tener consecuencias graves. Faltar a una entrevista, a la toma de huellas o a una audiencia puede resultar en la negación de un beneficio o en una orden de deportación en ausencia. Leer y responder a tiempo cada notificación es esencial.
8. Asumir que tu estatus no puede cambiar
Las leyes y políticas migratorias pueden modificarse. Confiar en información antigua o en experiencias de otras personas puede llevar a decisiones equivocadas. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y actualizadas ayuda a evitar errores basados en suposiciones.
Evitar estos errores comunes no garantiza automáticamente un resultado favorable en todos los casos, pero sí reduce de forma significativa los riesgos migratorios. La prevención, la información clara y la asesoría adecuada son claves para proteger tu estatus y tus oportunidades futuras en Estados Unidos.
