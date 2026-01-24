Errores comunes que ponen en riesgo tu estatus migratorio

Mantener un estatus migratorio válido en Estados Unidos exige atención constante a las reglas del sistema migratorio. Muchos problemas no surgen por delitos graves, sino por errores cotidianos, falta de información o descuidos administrativos. Conocer los fallos más frecuentes puede ayudarte a prevenir consecuencias como multas, pérdida de beneficios o incluso procesos de deportación. En esta nota te contamos cuáles son los errores que debes evitar cometer.

Si eres inmigrante en Estados Unidos, debes evitar cometer infracciones o delitos que puedan afectar tus trámites migratorios. Crédito: Media_Photos | Shutterstock

1. No revisar la fecha de vencimiento de tu estatus

Uno de los errores más comunes es olvidar la fecha exacta en la que vence una visa, permiso o estatus temporal. Permanecer en el país más allá del tiempo autorizado, aunque sea por pocos días, puede generar presencia ilegal y afectar futuras solicitudes migratorias. Es importante revisar documentos como el formulario I-94 y no asumir que la fecha del pasaporte o de la visa coincide con el tiempo permitido de estadía.

2. Trabajar sin autorización

Aceptar un empleo sin contar con el permiso adecuado es un riesgo serio. Incluso trabajos informales, pagos en efectivo o actividades freelance pueden considerarse empleo no autorizado. Para quienes tienen visas de estudiante, turista o ciertos estatus temporales, trabajar sin permiso puede provocar la cancelación inmediata del estatus y complicar cualquier trámite migratorio posterior.

3. No notificar cambios de dirección

La ley exige que las personas no ciudadanas informen a las autoridades migratorias cuando cambian de domicilio. No hacerlo dentro del plazo establecido puede parecer un detalle menor, pero es una falta administrativa que puede afectar procesos en curso. Además, perder notificaciones oficiales por una dirección desactualizada puede derivar en citas perdidas o decisiones negativas por incomparecencia.

4. Salir del país sin asesoría legal

Viajar fuera de Estados Unidos sin confirmar las consecuencias migratorias es un error frecuente. Algunas personas, aunque tengan un trámite pendiente o un estatus válido, pueden enfrentar problemas al intentar reingresar. En casos específicos, una salida del país puede activar castigos migratorios o impedir el retorno. Antes de viajar, es clave verificar si necesitas un permiso especial o asesoría legal.

5. Proporcionar información incorrecta o incompleta

Errores en formularios, datos inconsistentes o información incompleta pueden interpretarse como falta de veracidad. Incluso equivocaciones no intencionales pueden generar retrasos, solicitudes adicionales de evidencia o rechazos. Es fundamental revisar cuidadosamente cada formulario y conservar copias de todo lo enviado.

6. Confiar en asesores no autorizados

Buscar ayuda migratoria en personas que no son abogados ni representantes acreditados es un riesgo alto. Los llamados “notarios” o gestores sin licencia pueden cometer errores graves o dar consejos incorrectos. Esto puede llevar a fraudes, pérdida de dinero y daños irreversibles al historial migratorio.

7. Ignorar notificaciones oficiales

No abrir correspondencia del gobierno o no presentarse a citas migratorias puede tener consecuencias graves. Faltar a una entrevista, a la toma de huellas o a una audiencia puede resultar en la negación de un beneficio o en una orden de deportación en ausencia. Leer y responder a tiempo cada notificación es esencial.

Los trámites migratorios en Estados Unidos solo se realizan en agencias específicas. Evita tener contacto con terceros para que no seas víctima de estafas. Crédito: AnnaStills | Shutterstock

8. Asumir que tu estatus no puede cambiar

Las leyes y políticas migratorias pueden modificarse. Confiar en información antigua o en experiencias de otras personas puede llevar a decisiones equivocadas. Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y actualizadas ayuda a evitar errores basados en suposiciones.

Evitar estos errores comunes no garantiza automáticamente un resultado favorable en todos los casos, pero sí reduce de forma significativa los riesgos migratorios. La prevención, la información clara y la asesoría adecuada son claves para proteger tu estatus y tus oportunidades futuras en Estados Unidos.

También te puede interesar

· Estafa de trámites migratorios: ¿cómo protegerte?

· La simpatizante de Trump que ayuda a migrantes venezolanos para evitar que los deporten

· Impuestos en EE.UU.: errores que cometen muchos latinos