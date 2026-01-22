Estafa de trámites migratorios: ¿cómo protegerte?

Las estafas vinculadas a trámites migratorios siguen en aumento en Estados Unidos y afectan principalmente a personas migrantes que buscan regularizar su estatus, obtener una visa o un permiso de trabajo. La complejidad de los procesos y la desinformación crean un escenario ideal para que estafadores ofrezcan “soluciones rápidas” que no existen. En esta nota te explicamos cómo funciona este tipo de estafa y qué debes hacer para evitarlas.

En la actualidad, el trato a los migrantes en Estados Unidos es más estricto debido a la vigencia de normas más severas. Es importante que trates de que tu trámite sea lo más legal posible. Crédito: Christopher Penler | Shutterstock

¿Por qué los migrantes son un blanco frecuente?

Muchos fraudes se aprovechan del temor a perder una oportunidad migratoria o de la urgencia por resolver un caso. Los estafadores suelen presentarse como expertos, hablar con seguridad y prometer resultados inmediatos, algo que ningún trámite legal puede garantizar.

Además, el uso de redes sociales y mensajería privada ha facilitado que estos engaños lleguen directamente a las personas sin intermediarios.

Estafas migratorias más comunes que debes conocer

Existen patrones que se repiten en este tipo de fraude. Identificarlos puede ayudarte a evitar pérdidas económicas y problemas legales. Algunos de los patrones más comunes son los siguientes:

Promesas de papeles garantizados : aseguran que obtendrás la residencia, una visa o un permiso de trabajo sin importar tu situación migratoria.

: aseguran que obtendrás la residencia, una visa o un permiso de trabajo sin importar tu situación migratoria. Cobro por formularios gratuitos : piden dinero por solicitudes que el gobierno ofrece sin costo o por “acelerar” trámites que no se pueden agilizar.

: piden dinero por solicitudes que el gobierno ofrece sin costo o por “acelerar” trámites que no se pueden agilizar. Falsos abogados o notarios : se presentan como expertos legales sin estar autorizados para dar asesoría migratoria.

: se presentan como expertos legales sin estar autorizados para dar asesoría migratoria. Mensajes que aparentan ser del gobierno : utilizan correos, llamadas o mensajes con logos y nombres oficiales para solicitar pagos o datos personales.

: utilizan correos, llamadas o mensajes con logos y nombres oficiales para solicitar pagos o datos personales. Ofertas de trabajo falsas con promesas migratorias : prometen arreglar el estatus a cambio de un pago inicial o de aceptar un empleo inexistente.

: prometen arreglar el estatus a cambio de un pago inicial o de aceptar un empleo inexistente. Amenazas de deportación inmediata: usan el miedo para exigir dinero, afirmando que existe un problema urgente con tu caso.

Señales de alerta que indican posible fraude

Si alguien te pide que actúes con urgencia, que no consultes a otra persona o que pagues en efectivo, transferencias no rastreables o tarjetas de regalo, es una señal clara de alerta. Ninguna agencia oficial funciona de esa manera.

También debes desconfiar cuando te dicen que tienen “contactos internos” o acceso especial a decisiones migratorias.

¿Quiénes pueden ayudar legalmente con trámites migratorios?

Solo abogados de inmigración y representantes acreditados pueden brindar asesoría legal. Cualquier otra persona que ofrezca servicios migratorios sin credenciales puede ponerte en riesgo, incluso si parece tener experiencia o recomendaciones. Verificar quién te asesora es tan importante como el trámite mismo.

¿Cómo proteger tus documentos y tu dinero?

Nunca entregues originales de tus documentos sin recibir un comprobante. Guarda copias de todo lo que envíes y realiza pagos únicamente por medios oficiales. Evita compartir información personal por redes sociales o mensajes no verificados.

Revisar cuidadosamente dónde y cómo haces un trámite puede marcar la diferencia entre avanzar legalmente o caer en un fraude.

¿Qué hacer si sospechas que fuiste víctima de una estafa?

Si crees que has sido engañado, reúne toda la información posible: recibos, mensajes, nombres y fechas. Reportar el fraude ayuda a prevenir que otras personas pasen por la misma situación y puede ser clave para proteger tu caso migratorio. Esta denuncia puede ser anónima.

Los trámites migratorios en Estados Unidos pueden ser largos. En ocasiones, es recomendable buscar ayuda de un abogado especializado. Crédito: Tada Images | Shutterstock

La información es tu mejor defensa

Conocer cómo funcionan los trámites migratorios y cuáles son las prácticas legítimas reduce considerablemente el riesgo de caer en una estafa. Antes de pagar o firmar cualquier documento, verifica, consulta fuentes confiables y desconfía de las promesas fáciles.

