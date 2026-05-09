Trump difunde imagen creada con IA advirtiendo el futuro que le aguarda a decenas de barcos iranís

A través de la plataforma Truth Social, el presidente Donald Trump compartió una imagen creada con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) indicando el destino que les espera a los barcos iranís utilizados para mantener bloqueado el estrecho de Ormuz.

Desde que Estados Unidos le declaró la guerra a Irán ante su negativa de poner fin a su programa de enriquecimiento de uranio orientado a fabricar bombas nucleares, en represalia la República Islámica optó por cerrarle el paso a cualquier embarcación detectada en la parte del mar sobre la cual ejerce su soberanía.

Dicha medida impide que, desde el 28 de febrero, millones de barriles de petróleo puedan llegar a distintas partes del mundo, sobre todo a Europa.

En consecuencia, el precio de los combustibles se ha incrementando considerablemente ocasionando una crisis energética sin precedente.

Diversos especialistas financieros coinciden en señalar que a la mayor parte del mundo le llevará años lograr recuperarse del daño colateral producido por la posición asumida por Irán para lograr que Estados Unidos dejé de atacar su territorio y que además todas sus bases militares establecidas en las petromonarquías del Medio Oriente sean abandonadas de manera permanente.

TRUMP: Posts image comparing 159 Iranian ships under Obama/Biden and Trump pic.twitter.com/bai6wVJcO8 — Trump Truths (@trumptruthsbot) May 9, 2026

Sin embargo, Trump considera que el gobierno de Teherán no está en condiciones de amenazar a su administración y, aunque temporalmente decidió frenar su ofensiva bélica, emitió una especie de ultimátum dejando en claro que, en caso de no aceptar un acuerdo con Washington, habría consecuencias devastadoras para los iranís.

En su momento, el mandatario puso en la mesa de negociaciones una oferta para compartir el peaje que se le cobraría a toda embarcación que transportara crudo y productos para comerciar, lo cual no fue aceptado.

A manera de presión y en espera de una respuesta, el republicano de 79 años publicó una imagen donde se aprecia a un cementerio de barcos iranís hundidos en el fondo del lecho marino, esto en comparación a otra imagen alusiva sobre lo que presuntamente sucedió durante las admnistraciones de Barack Obama y Joe Biden.

El escenario expuesto plantea la siguiente fase militar que el mandatario neoyorquino podría ordenar de un momento a otro con el objetivo de restablecer la navegación en la franja litoral compartida por Irán y Omán.

A pesar de la enorme presión estadounidense, desde Teherán no se ha emitido ninguna respuesta sobre la propuesta planteada para decretar el final de la guerra con Estados Unidos.

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