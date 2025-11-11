Canadá ya no es un país libre de sarampión tras brotes continuos

Expertos internacionales en salud han declarado que Canadá ya no puede ser considerado un país libre de sarampión, debido a los brotes en curso y a la disminución en las tasas de vacunación infantil. Este virus altamente contagioso ha registrado más de 5000 casos y ha resultado en dos muertes en el país este año.

La eliminación del sarampión en Canadá fue un logro significativo alcanzado en 1998, tras campañas de vacunación. Sin embargo, las tasas de vacunación han caído por debajo del umbral del 95% necesario para prevenir brotes.

Tal eliminación del sarampión es una designación simbólica, que consigue cuando un país demuestra haber detenido la propagación continua del virus dentro de sus comunidades, aunque ocasionalmente puedan aparecer casos derivados de viajes.

Las autoridades canadienses están colaborando con socios gubernamentales y comunitarios para mejorar la cobertura de vacunación.

“Es un hecho sumamente desalentador. Es un hecho sumamente preocupante. Y, francamente, es un hecho vergonzoso”, declaró Jennifer Nuzzo, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad de Brown.

“Ningún país con los recursos de Canadá —ni siquiera otros países de Norteamérica— debería perder su estatus de país libre de sarampión”, recogió Associated Press de las declaraciones de Nuzzo.

Consecuencia regionales

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó un incremento dramático en los casos de sarampión en la región, con 12,600 casos reportados en 10 países.

Estados Unidos también enfrenta riesgos similares; actualmente, varios brotes son de preocupación, lo que podría llevar a la pérdida de su estatus de eliminación del sarampión.

La desconfianza en las autoridades y la propagación de la desinformación anti-vacunas han contribuido a la baja en las tasas de vacunación, especialmente entre ciertas comunidades.

Los expertos advierten que esto también puede estar ligado a la propagación de los brotes, complicando aún más la situación en América del Norte.

Caída de la vacunación en Canadá

Las principales causas detrás de la disminución de las tasas de vacunación en Canadá incluyen:

Reticencia y escepticismo aumentados hacia la vacunación y los mensajes de salud pública, especialmente desde la pandemia de COVID-19. Esto ha sido influenciado por posiciones políticas que se oponen a los mandatos de vacunación y por movimientos sociales como el “Convoy de la Libertad” en Ottawa que rechazaron las medidas sanitarias.

Problemas de comunicación y coordinación entre la política y la salud pública en algunas provincias, que han obstaculizado la difusión de información clara y efectiva sobre la importancia de la vacunación, como ha ocurrido en Alberta.

Bajos índices de vacunación en comunidades específicas, como algunas comunidades cristianas menonitas y grupos de inmigrantes que no han mantenido al día el esquema de vacunación por barreras como la escasez de médicos de familia.

Interrupciones en los planes de vacunación rutinaria durante la pandemia, que dejaron a varios niños sin recibir las vacunas necesarias a tiempo.

Profunda desconfianza hacia las instituciones públicas y la salud pública, sumada a la circulación de desinformación, que ha afectado la confianza en las vacunas.

Síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión aparecen generalmente entre 7 y 14 días después de la infección y se presentan en varias etapas. Primero se manifiestan con fiebre alta (que puede superar los 40 °C), tos seca, goteo nasal, dolor de garganta y ojos inflamados o enrojecidos (conjuntivitis).

Un signo característico y exclusivo del sarampión son las manchas de Koplik, que son pequeñas manchas blancas con centro azulado que aparecen dentro de la boca, en la cara interna de las mejillas, antes de que aparezca el sarpullido.

La erupción comienza como manchas rojas planas en la cara, especialmente alrededor del cabello, y se extiende al cuello, tronco, brazos, piernas, palmas de las manos y plantas de los pies. El sarpullido puede juntar manchas y bultos y suele durar hasta 7 días, desapareciendo progresivamente y dejando descamación en la piel.

Para diferenciar el sarampión de otras enfermedades como la varicela o la rubéola, se destacan:

Manchas de Koplik, exclusivas del sarampión.

La fiebre alta se presenta antes y durante el sarpullido.

La secuencia típica de síntomas (primero fiebre, tos, conjuntivitis y goteo nasal, seguido por el sarpullido).

El sarpullido se inicia en la cara y se extiende hacia abajo, incluyendo manos y pies, algo menos común en otras enfermedades.

Estas características ayudan a distinguir el sarampión de otras enfermedades con síntomas similares. Ante la sospecha de sarampión, se recomienda consultar a un médico por su alta contagiosidad y posibles complicaciones graves, especialmente en bebés y niños pequeños.

