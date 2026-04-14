Cuándo la anemia puede ser un indicador de cáncer o mortalidad

Investigadores del Instituto Karolinska en Suecia publicaron un estudio en BMJ Journals que sugiere que un trastorno sanguíneo como la anemia de aparición reciente puede ser un indicador de cáncer o mortalidad. El análisis, que incluyó datos de más de 380,000 adultos, muestra un riesgo elevado de diagnóstico de cáncer en los primeros meses tras la detección de anemia.

Los resultados del estudio indican que el 6.2% de los hombres y el 2.8% de las mujeres diagnosticados con anemia de nueva aparición se diagnosticaron con cáncer en un lapso de tres meses. Estos hallazgos subrayan la necesidad de un seguimiento extensivo para identificar posibles malignidades.

La investigación indicó que ciertos tipos de anemia estaban individualmente relacionados con la progresión del cáncer y la mortalidad.

Tipos de anemia e impacto en la mortalidad

El estudio detalla que ciertos tipos de anemia, como la microcítica y macrocítica, están correlacionados con diferentes tasas de mortalidad.

La anemia microcítica, en la que los glóbulos rojos son más pequeños de lo normal, se asocia con un mayor riesgo de cáncer, particularmente de enfermedades digestivas. Mientras que la anemia macrocítica, un tipo de anemia en la que los glóbulos rojos son más grandes de lo normal, está más relacionada con la mortalidad general.

“Nuestros hallazgos sugieren que la anemia podría ser un signo de una enfermedad subyacente, más que una afección en sí misma”, señaló Elinor Nemlander, autora principal del estudio, en un comunicado.

Además, en declaraciones a Fox News Digital, la investigadora señaló que medidas como el tamaño de los glóbulos rojos ya están “disponibles de forma rutinaria” en la atención primaria, y que el estudio destaca cómo se pueden utilizar estos datos existentes para identificar riesgos precoces.

Importancia de la detección temprana

La investigadora principal, Elinor Nemlander, subraya que los datos de las pruebas rutinarias pueden ayudar a identificar riesgos precoces. Sin embargo, también enfatiza la importancia de un seguimiento estructurado, incluso cuando no se detecta cáncer en un primer momento.

Esta estrategia podría conducir a una mejora en los resultados a largo plazo para los pacientes anémicos.

Cómo se relaciona la anemia con otros trastornos

La anemia suele ser más un signo de una enfermedad subyacente que un problema aislado. Se relaciona con trastornos no cancerosos como enfermedades inflamatorias crónicas, insuficiencia renal, enfermedades autoinmunes, infecciones prolongadas, enfermedades intestinales que afectan la absorción de nutrientes y déficits de hierro, folato o vitamina B12.

La relación puede darse de varias maneras. En algunas personas, la enfermedad de base reduce la producción de glóbulos rojos o altera su funcionamiento; en otras, hay pérdida de sangre o mala absorción de nutrientes; y en otras, la inflamación crónica bloquea el uso normal del hierro.

Entre las causas o asociaciones no relacionadas con cáncer destacan:

Enfermedad renal crónica, porque disminuye la producción de señales que estimulan la formación de glóbulos rojos.

Enfermedades autoinmunes e inflamatorias, como artritis reumatoide, lupus, Crohn y colitis ulcerativa.

Infecciones prolongadas, como VIH/sida, hepatitis B o C, osteomielitis y endocarditis bacteriana.

Problemas digestivos, como enfermedad celíaca o Crohn, que dificultan absorber hierro y vitaminas.

Trastornos tiroideos y enfermedades de la médula ósea no malignas, que también pueden presentarse con anemia.

La anemia puede empeorar la fatiga, la falta de aire y la debilidad, y si es importante, puede afectar el funcionamiento de varios órganos. Por eso, cuando aparece, suele obligar a buscar la causa de fondo en vez de tratar solo el hierro o la hemoglobina.

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