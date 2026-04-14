El camino doloroso en la prevención del cáncer: lo que padecen las mujeres tras una extirpación de senos

La historia de Sophia Bassan ilustra las secuelas del dolor crónico tras una mastectomía. Ella y otras mujeres experimentan un dolor intenso y debilitante que afecta su calidad de vida, lo que plantea preguntas sobre la información preoperatoria y el reconocimiento de este síndrome.

Bassan sintió un dolor punzante debajo de la axila derecha y, en los meses siguientes, sufrió punzadas que se irradiaban por su pecho y espalda, relató su terrible experiencia CNN. Incluso, su cuerpo se volvió tan sensible que a veces no podía usar una camisa ni llevarse un tenedor a la boca, confesó.

“Recuerdo haber pensado que me estaba volviendo loca”, dijo la mujer de 43 años. “Una vez sentí tanto dolor que tuve que quitarme la blusa, y entonces la cola de mi gato me rozó la espalda. Grité”, agregó.

A pesar de que las mastectomías (extirpación de los senos para tratar el cáncer de mama) son cirugías que salvan vidas, no hay duda de que son de lo más traumático. Según la Sociedad Americana del Cáncer, una de cada ocho mujeres estadounidenses sufrirá sus efectos a lo largo de su vida.

Dolor postoperatorio

El síndrome de dolor miofascial posmastectomía (PMPS) no se diagnostica ni se trata de manera uniforme. Esto desencadena la frustración de muchas mujeres que no son escuchadas por sus médicos, quienes a menudo minimizan la gravedad de sus síntomas o carecen de conocimiento sobre la condición.

El PMPS, documentado desde los años 70, carece de una definición oficial, lo que genera variaciones en su diagnóstico y subestima su prevalencia, que podría afectar entre el 10% y más del 50% de las pacientes.

Retos en el tratamiento

A pesar de los avances en la supervivencia del cáncer de mama, el manejo del PMPS sigue rezagado. No hay un tratamiento estandarizado aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y muchos médicos no reciben formación adecuada para enfrentar esta complicación.

El avance de la Ley de Mejora de Cobertura de Salud de las Mujeres propone garantizar una cobertura adecuada para los tratamientos relacionados con el cáncer de mama, aunque no menciona específicamente el PMPS.

Historias de lucha y resiliencia

Las vivencias de pacientes como Jeni Golomb y Susan Dishell, recogidas por el medio CNN, resaltan la necesidad urgente de contar con opciones de tratamiento efectivas y accesibles. A pesar de las dificultades, muchas mujeres continúan buscando alivio para su dolor crónico.

Las estrategias para manejar el dolor han sido diversas, desde medicamentos hasta terapias alternativas. No obstante, muchas pacientes enfrentan un ciclo continuo de ensayo y error sin asegurar resultados positivos.

Efecto Angelina Jolie

El “Efecto Angelina Jolie” se refiere al impacto público que generó la actriz al revelar en 2013 su doble mastectomía preventiva debido a una mutación en el gen BRCA1, que eleva el riesgo de cáncer de mama y ovario.

En 2015, repitió el fenómeno al anunciar la extirpación de ovarios y trompas de Falopio por las mismas razones genéticas y familiares, tras la muerte de su madre por cáncer.

Impacto en salud pública. Su anuncio inicial provocó un aumento significativo en las pruebas genéticas BRCA en varios países; por ejemplo, en EE.UU. y el Reino Unido, las consultas y pruebas se multiplicaron hasta un 250% en meses posteriores. Esto impulsó la concientización sobre detección temprana y opciones preventivas, aunque también generó debates sobre sobrecarga en servicios médicos y decisiones sin asesoramiento adecuado.

Legado duradero. Investigaciones posteriores, como una publicada en Nature, confirmaron un “resurgimiento” del efecto después de la segunda cirugía, con incrementos constantes en las tasas de mamografías y pruebas genéticas.

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