Los estados con más obesidad en Estados Unidos: uno supera el 40%

La obesidad sigue siendo uno de los mayores desafíos de salud pública en Estados Unidos. Aunque en algunos estados la situación muestra señales de estabilización, los datos más recientes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) revelan que millones de personas viven con esta condición y que, en varios estados, más de un tercio de la población adulta tiene obesidad.

West Virginia vuelve a ocupar el primer lugar del ranking nacional. Allí, más del 40% de los adultos presenta obesidad, una cifra que refleja la magnitud del problema y las diferencias que existen entre las distintas regiones del país.

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Los 10 estados con mayor obesidad

Según el informe del CDC basado en la encuesta Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS), estos son los estados con las tasas más altas de obesidad entre adultos:

West Virginia: 41.2%

Mississippi: 40.1%

Arkansas: 39.5%

Louisiana: 39.4%

Alabama: 39.2%

Oklahoma: 38.9%

Kentucky: 38.8%

Tennessee: 38.4%

Ohio: 38.1%

South Carolina: 37.9%

En total, 19 estados registran una prevalencia igual o superior al 35%, mientras que hace apenas una década esa cifra era mucho menor. El fenómeno afecta especialmente al sur y parte del medio oeste del país.

¿Cuáles son los estados con menor obesidad?

En el extremo opuesto aparecen varios estados del oeste y el noreste. Los cinco con menor porcentaje de adultos con obesidad son:

Colorado

Hawái

Massachusetts

California

Vermont

Colorado continúa siendo el estado con la menor prevalencia, con alrededor del 25%, muy por debajo de West Virginia.

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¿Qué explica estas diferencias?

Los especialistas sostienen que no existe una única causa. La obesidad está influida por múltiples factores, como el acceso a alimentos saludables, el nivel de ingresos, las oportunidades para realizar actividad física, la educación, la cobertura médica, las enfermedades crónicas y los factores genéticos y ambientales.

Las diferencias entre estados también reflejan desigualdades económicas y sociales que influyen directamente en la salud de la población.

La obesidad también afecta con fuerza a los adultos latinos

Los datos del CDC muestran que la obesidad tiene una presencia especialmente alta entre los adultos hispanos en Estados Unidos. Al combinar la información recopilada entre 2022 y 2024, 33 estados y territorios registraron una prevalencia de obesidad igual o superior al 35% dentro de esta población.

La cifra confirma que el problema no se distribuye de manera uniforme y que existen diferencias importantes según la raza, el origen étnico, el lugar de residencia y las condiciones socioeconómicas. Entre los factores que pueden influir aparecen el acceso limitado a alimentos saludables, la falta de espacios seguros para hacer ejercicio, los horarios laborales extensos, el costo de la atención médica y las barreras para recibir tratamientos preventivos.

Qué riesgos implica la obesidad

El CDC recuerda que la obesidad aumenta el riesgo de desarrollar numerosas enfermedades, entre ellas:

Diabetes tipo 2.

Hipertensión arterial.

Enfermedades cardíacas.

Accidentes cerebrovasculares

Apnea del sueño.

Algunos tipos de cáncer

Enfermedad hepática grasa.

Además, puede afectar la movilidad, la calidad de vida y la salud mental.

Cómo se calcula

El informe utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC) para estimar la prevalencia de obesidad. Se considera que un adulto tiene obesidad cuando presenta un IMC igual o superior a 30.

Las cifras provienen de la encuesta BRFSS, en la que los participantes informan su peso y altura. El propio CDC aclara que estos datos pueden subestimar ligeramente la prevalencia real, ya que no provienen de mediciones clínicas directas.

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Un problema que sigue creciendo

Aunque la aparición de nuevos tratamientos para perder peso y una mayor conciencia sobre la alimentación podrían modificar la tendencia en los próximos años, la obesidad continúa afectando a decenas de millones de estadounidenses.

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención pasa por combinar una alimentación equilibrada, actividad física regular, acceso a atención médica y políticas públicas que faciliten hábitos saludables.

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