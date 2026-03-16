Varía posiciones o juguetes: la novedad sexual no debe dar vergüenza a parejas de larga data

La educación sexual varía enormemente según los entornos familiares. Algunos hogares fomentan una visión positiva de la sexualidad, mientras que otros crean un contexto de vergüenza y secretismo. La mayoría de las personas crecen en familias donde la sexualidad es un tabú, lo que complica la discusión abierta en la adultez.

La psicóloga y educadora, Dra. McNichols, conocida también como la “profesora de sexo”, abordó en una entrevista realizada por el terapeuta matrimonial y colaborador de CNN Ian Kerper, las preocupaciones contemporáneas de los jóvenes adultos respecto al sexo, destacando la falta de educación formal y la influencia negativa de la pornografía. Enfatiza el impacto de la cultura de “desconexión” en las relaciones interpersonales.

La tríada del ciclo del placer

McNichols introduce el ciclo de placer, que comprende tres fases: deseo, disfrute y aprendizaje. Cada fase puede verse afectada por diversas barreras que impiden una experiencia sexual plena y satisfactoria.

Se argumenta que el consentimiento va más allá de los límites físicos y debe incluir componentes emocionales y relacionales. Crear una comunicación clara y honesta es esencial para experiencias sexuales saludables.

Destaca la relación entre la cultura del sexo y las citas. “Existe una cultura de la relajación: los jóvenes adultos temen que el deseo de que una relación casual derive en una relación más profunda y significativa los haga parecer dependientes. Las redes sociales y las aplicaciones de citas en línea han contribuido a crear estas relaciones informales y ambiguas, donde las personas temen ser vulnerables y honestas”.

“Esto genera mucha inseguridad y soledad. No es que las relaciones casuales no puedan ser divertidas y placenteras, si eso es lo que realmente deseas en este momento de tu vida. Pero si eso no es para ti y buscas algo más, también es sano y está bien”, explica.

“Algunos estudiantes de mi clase se me han acercado y me han dicho: ‘Sabes, siento que, como vi tanta pornografía cuando era más joven, eso me arruinó el sexo’. Están trayendo a sus experiencias mucha inseguridad, mucha vergüenza y estas ideas tóxicas sobre cómo debería ser el sexo”, confiesa la especialista.

La novedad para mantener el interés

La novedad constante puede ser abrumadora para las parejas de larga duración. La Dra. McNichols sugiere implementar “micronovedades”, o pequeñas variaciones en la intimidad, que pueden llevar a una mejora significativa en la satisfacción sexual sin la presión de cambios drásticos.

La Dra. McNichols relata que la investigación demuestra que el efecto de la novedad disminuye aproximadamente 12 veces al año, o una vez al mes, por lo que no es necesario introducir novedad cada vez que se tienen relaciones sexuales, sino puntualmente.

“Las parejas que introducen algo nuevo una vez al mes o más disfrutan de una mayor satisfacción sexual. Y no tiene por qué ser algo trascendental. Puede ser probar una postura diferente. Puede ser usar un juguete sexual favorito y experimentar con él. Podría ser tener relaciones sexuales a una hora diferente del día, en un lugar diferente. Podría ser usar una venda en los ojos”, finaliza.

Posiciones o juguetes que pueden motivar

Existen posiciones y juguetes sexuales que pueden avivar la intimidad y la conexión en una pareja al fomentar la exploración mutua y el placer compartido.

Posiciones recomendadas

Estas posturas promueven cercanía emocional y física, ideales para fortalecer la relación.

Flor de loto : Uno se sienta con el otro encima, piernas entrelazadas; fomenta besos y contacto visual prolongado.

: Uno se sienta con el otro encima, piernas entrelazadas; fomenta besos y contacto visual prolongado. Misionero con piernas en alto : La persona abajo eleva las piernas sobre los hombros del compañero para mayor penetración y estimulación.

: La persona abajo eleva las piernas sobre los hombros del compañero para mayor penetración y estimulación. Placer mutuo : Recostados de lado, se dan placer manualmente o con juguetes, construyendo confianza.

: Recostados de lado, se dan placer manualmente o con juguetes, construyendo confianza. Cuchara o perrito: Perfectas para integrar vibradores durante la penetración.

Juguetes sexuales populares

Los juguetes para parejas suelen incluir controles remotos para juego interactivo y mayor complicidad.

Vibradores con app o remoto (ej. Xocoon Bound Love, We-Vibe Moxie): Se usan durante el coito para estimular clítoris o punto G.

(ej. Xocoon Bound Love, We-Vibe Moxie): Se usan durante el coito para estimular clítoris o punto G. Anillos vibradores : Prolongan la erección y vibran para placer mutuo.

: Prolongan la erección y vibran para placer mutuo. Succionadores como Satisfyer Pro: Adaptables a ambos cuerpos, ergonómicos y fáciles de limpiar.

Consejos. Hablen abiertamente sobre preferencias y límites antes de probar. Comiencen lento para asegurar comodidad y diversión mutua. Limpien siempre los juguetes para higiene óptima.

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