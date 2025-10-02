Ted Cruz publica un sarcástico video sobre los demócratas que propiciaron el cierre del gobierno

Rafael Edward Cruz, senador por Texas, difundió a través de sus redes sociales un video donde se mofa de los demócratas que, al negarse a aprobar un proyecto de ley de financiación, propiciaron el cierre del gobierno.

El político nacido en Calgary, Canadá, se apoyó en Photoshop para presentar a los demócratas que ocupan escaños en el Senado luciendo folclóricos sombreros y enormes bigotes, esto en alusión a su inclinación de apoyar a los millones de inmigrantes de origen mexicano que radican en Estados Unidos.

Los republicanos les atribuyen erróneamente a sus adversarios políticos haber ocasionado el cierre de gobierno para favorecer el acceso de inmigrantes carentes de estatus legal al seguro médico, de ahí se desprender el hecho de que Ted Cruz los presente con la sarcástica apariencia descrita.

“Los 44 senadores demócratas que votaron por el cierre del gobierno de [el senador Chuck] Schumer deben saber que la publicación del Sombrero continuará hasta que reabran nuestro gobierno”, escribió conservador de 54 años.

Los cerca de dos minutos y medio de duración del video van acompañados de una parodia al tema musical “Macarena”, canción interpretada por el dúo musical español Los del Río, la cual en 1990 alcanzó los primeros lugares del hit parade.

Ted Cruz y la mayoría de los conservadores se niegan a ceder ante las demandas de los demócratas para votar en favor de un proyecto de ley de financiación. (Crédito: LM Otero / AP)

En la versión adaptada por Ted Cruz, con ayuda de inteligencia artificial, se reemplaza al estribillo “Macarena” por la palabra “MAGA-rena” en la voz del presidente Donald Trump, esto con el objetivo de darle fuerza al concepto utilizado por él a lo largo de los años: Hagamos grande de nuevo a Estados Unidos (MAGA)

Ciertos fragmentos incluidos en la canción indican: “¡Kamala nunca podrá conmigo en noviembre! ¡Donald hará que el país sea mejor de lo que recuerdas! y ¡Vota por mí! Joe se ha meado encima por tercera vez esta semana”.

The 44 Senate Democrats who voted for Schumer’s Shutdown should know that the Sombrero posting will continue until they re-open our government.



🎶 Hey, Macarena! 🎶 pic.twitter.com/coNBfnGXcY — Ted Cruz (@tedcruz) October 2, 2025

Sin que todavía surjan señales de un posible acuerdo para lograr que el proyecto de ley de financiación del gobierno avance en el Senado, el costo diario total de la compensación para los empleados federales suspendidos durante el cierre de gobierno ronda en cerca de $400 millones de dólares, esto de acuerdo con información divulgada por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

Sigue leyendo:

• La Casa Blanca advierte sobre despidos de personal federal debido al cierre de gobierno

• Fracasa intento en el Senado para reabrir el gobierno de Trump

• Cierre del gobierno de EE.UU.: qué servicios se suspenden y quiénes son los trabajadores “esenciales”