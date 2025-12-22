Samsung prepara un teléfono Fold para competirle en 2026 al primer iPhone plegable

Samsung se prepara para un plegable más ancho que cambie las reglas del juego. Rumores desde Corea del Sur indican que la compañía trabaja en un Galaxy Z Fold “wide” con una relación de aspecto 4:3, diseñado para rivalizar directamente con el primer iPhone plegable de Apple, esperado para 2026. Es una movida astuta: en lugar de esperar a que Apple entre al mercado, Samsung planta su bandera primero en el segmento de plegables tipo “pasaporte”.

El diseño que Samsung quiere para competir con Apple

Samsung ha dominado los plegables desde hace años con sus Galaxy Z Fold, pero siempre con formatos alargados que priorizan el parecido a un teléfono tradicional. Esta vez, los informes hablan de un cambio radical: una pantalla interna de 7.6 pulgadas en 4:3, mucho más cuadrada, y una externa de unas 5.4 pulgadas que se siente como un móvil normal cuando está cerrado.

Esa proporción 4:3 no es casual: Apple planea su iPhone Fold con algo similar, alrededor de 7.7 pulgadas internas y 5.3-5.5 externas, abriéndose como un mini iPad mini. Samsung no quiere que Apple defina sola este nicho; por eso, este “wide fold” llegaría en otoño de 2026, justo a tiempo para chocar de frente. ​

En pruebas conceptuales y patentes filtradas, este formato se ve más natural para productividad diaria —imagina tres apps abiertas sin sacrificar legibilidad, o Netflix en modo landscape sin barras negras molestas en la mayoría del contenido. Claro, para videos ultra anchas como 21:9 podría haber compromisos, pero Samsung apuesta a que la versatilidad gane.

Por qué Samsung no puede dormir tranquila con Apple en el horizonte

Apple no ha lanzado un plegable aún, pero cuando lo haga en 2026, será un terremoto. Proyecciones de mercado ven las ventas de plegables creciendo un 30% anual ese año, y el iPhone Fold podría capturar una tajada enorme gracias al ecosistema iOS, Face ID en formato plegable y ese polish que Apple siempre mete en hardware nuevo.

Samsung lo sabe: sus Z Fold actuales venden bien entre fans Android, pero un iPhone Fold “wide” podría adueñarse del mercado con su enfoque en contenido y trabajo. La respuesta es este nuevo modelo, que coexistiría con el Fold tradicional —uno alargado para puristas, otro ancho para quien quiera tablet de bolsillo. Es como si Samsung dijera: “Tú traes tu primer plegable, nosotros traemos el quinto formato diferente”.

Ventajas claras del enfoque wide:

Multitarea fluida : Divide la pantalla en tercios sin que las apps se vean ridículas.



: Divide la pantalla en tercios sin que las apps se vean ridículas. Lectura y edición top : Docs, emails y fotos se ven como en una tablet real, no en un teléfono estirado.



: Docs, emails y fotos se ven como en una tablet real, no en un teléfono estirado. Portabilidad intacta: Cierra y es un slab normal, pero abre y boom, 4:3 productivo.

Samsung trae años de bisagras waterdrop resistentes, pantallas anti-reflejo y One UI adaptada a folds. Apple llegará tarde, pero con optimizaciones locas para iPadOS apps. La batalla será épica.

El mercado de plegables necesita este empujón

El 2026 se proyecta como el año en que los plegables dejan de ser dispositivos de nicho. Con tri-folds en camino y Apple entrando, Samsung segmenta su línea para cubrir todo: flips compactos, folds clásicos y ahora este wide para competir head-to-head. El “wide fold” no reemplaza al Z Fold 7 o 8; lo complementa, atrayendo a usuarios que odian los formatos 21+:9 por sentirse como ver TV en un tubo.

Si Samsung acierta, será capaz de retener su corona como el máximo fabricante de equipos plegables a nivel mundial, un título al que Apple aspira a poder pelear al incursionar en un mercado que parece estar a punto de explotar

