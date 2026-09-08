Surprise and Shine: Apple podría romper el guión y dejar fuera al iPhone 18 de su gran evento de septiembre

Los rumores se han vuelto casi certeza. Cada vez suena más fuerte la versión de que Apple no presentará el iPhone 18 en su evento Surprise and Shine del miércoles 9 de septiembre. La compañía parece estar apostando por un estreno escalonado que pone en el centro del escenario al iPhone 18 Pro, al iPhone 18 Pro Max y, muy probablemente, a su primer iPhone plegable.

El iPhone 18 de entrada, junto al esperado iPhone 18e, podría esperar hasta el primer trimestre de 2027, según analistas de la cadena de suministro como Ming-Chi Kuo y reportes de Bloomberg. De confirmarse, sería un cambio importante de estrategia para una marca que nos tiene acostumbrados a ver toda la familia iPhone en septiembre.

Qué se espera del evento Surprise and Shine y por qué falta el iPhone 18

El próximo 9 de septiembre, Apple tiene programado uno de sus keynotes más densos de los últimos años. Bajo el eslogan Surprise and Shine, la compañía estrenaría el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max con mejoras de gama alta, además del tan comentado iPhone plegable, al que varias fuentes llaman iPhone Ultra. En paralelo, se anticipan novedades en Apple Watch y AirPods, lo que convierte a este septiembre en un mes clave para el ecosistema.

La ausencia del iPhone 18 base no sería un descuido. Distintos informes apuntan a que Apple quiere reservar septiembre para los modelos premium y dejar los dispositivos más accesibles para una segunda oleada en primavera de 2027, posiblemente entre marzo y abril. En esa tanda aparecerían el iPhone 18, el iPhone 18e y una segunda generación del iPhone Air, según recogen medios especializados y analistas que siguen de cerca la cadena de producción.

Detrás de esta decisión hay varios factores. Por un lado, el encarecimiento de componentes clave, como los módulos de memoria, presiona los márgenes en los modelos de entrada y empuja a Apple a priorizar los segmentos de mayor precio. Por otro, la compañía busca mantener el foco mediático en sus innovaciones más vistosas, como el plegable y las mejoras del Dynamic Island o Face ID bajo pantalla que se rumorean para los Pro. La jugada también le permite alargar el ciclo de noticias y tener dos picos de atención en lugar de uno solo.

El iPhone 18 y el iPhone 18e, en espera hasta 2027 según Ming-Chi Kuo y la cadena de suministro

La línea que dibuja este nuevo calendario la marcan voces con peso en la industria. Ming-Chi Kuo, analista reputado por sus aciertos en productos Apple, ha señalado que el iPhone 18 y el iPhone 18e llegarían en el primer trimestre de 2027. Sus estimaciones se alinean con informaciones de la cadena de suministro que indican un desplazamiento de pedidos de un modelo “masivo” hacia los primeros meses del próximo año. En ese mismo sentido, Bloomberg y otros medios han recogido que Apple planea un lanzamiento dividido para la generación 18.

Esto no significa que el iPhone 18 vaya a ser un dispositivo menor. Al contrario, los rumores apuntan a que heredará avances de software y conectividad, aunque posiblemente con un chip de la serie A con una configuración de GPU algo más contenida para ajustar costes. En cuanto al iPhone 18e, se perfila como la puerta de entrada más económica a la nueva generación, con especificaciones equilibradas para atraer a quienes buscan actualizar sin pagar el sobreprecio de los Pro. La espera hasta 2027, sin embargo, plantea un dilema para muchos usuarios que suelen comprar en otoño.

Para Apple, la maniobra tiene lógica comercial. Al concentrar el mensaje de septiembre en Pro y plegable, la marca refuerza su narrativa de innovación y gama alta. Al mismo tiempo, gana espacio para afinar el posicionamiento de los modelos de entrada cuando el mercado esté más tranquilo y pueda destacar sus ventajas de precio y rendimiento sin competir con el ruido del lanzamiento principal. Si el plan se cumple, 2026 cerrará sin un iPhone 18 base en tiendas, algo que rompería una tradición de años.

Un giro estratégico que reescribe el calendario anual del iPhone

Lo que está en juego va más allá de una fecha. Apple ha construido durante más de una década un ritmo predecible en el que septiembre es sinónimo de nuevo iPhone para todos los bolsillos. Mover el iPhone 18 y el iPhone 18e a 2027 introduce un nuevo patrón de lanzamientos escalonados que podría repetirse en futuras generaciones. No es solo una cuestión de logística. Es también una señal de que la compañía quiere maximizar el impacto de cada anuncio y adaptar su calendario a realidades de costes y demanda.

Este enfoque beneficia a quienes buscan lo último en hardware y no les importa pagar más, ya que tendrán los iPhone 18 Pro y el plegable en otoño. Quienes esperan una opción más asequible deberán ajustar sus planes y mirar hacia primavera de 2027. Mientras tanto, el mercado observará si esta estrategia logra mantener el interés durante más tiempo y si ayuda a Apple a sostener márgenes en un entorno de componentes más caros. Si los rumores se confirman en el evento del 9 de septiembre, estaremos ante un antes y un después en el calendario del iPhone.

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