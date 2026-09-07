Cómo ver en vivo la presentación del iPhone 18 y todo lo que Apple anunciará este 9 de septiembre

Si quieres vivir minuto a minuto el estreno del iPhone 18, el esperado primer iPhone plegable y el resto de sorpresas que Apple tiene bajo la manga, tienes varias formas oficiales y gratuitas de ver el evento “Surprise and Shine” completamente en vivo.

La clave está en elegir la plataforma que mejor se adapte a tu rutina y asegurarte de tener todo listo antes del pitazo inicial para no perderte ni un segundo de los anuncios que marcarán el próximo año en tecnología.

Hora exacta y zonas horarias para no perder el inicio del evento

El evento arranca el miércoles 9 de septiembre a las 10:00 a. m. hora del Pacífico (PT) desde el Steve Jobs Theater, en el campus de Apple Park en Cupertino. Eso significa que la transmisión comienza a la 1:00 p. m. hora del Este (ET). Si estás en la Costa Oeste, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Seattle, el keynote empieza a las 10:00 a. m.

Si vives en la Costa Este, en Nueva York, Miami, Boston o Washington, la cita es a la 1:00 p. m. En la zona central, como Chicago, Dallas o Houston, arranca a las 12:00 p. m. y en la zona de montaña, como Denver o Phoenix, a las 11:00 a. m.

Pon una alarma unos minutos antes y abre la transmisión con tiempo. Los primeros segundos suelen incluir la bienvenida, el contexto del evento y a veces detalles que no se repiten. Si llegas tarde, igual podrás ver la grabación, pero la experiencia en vivo tiene ese plus de incertidumbre y emoción que ningún replay puede igualar.

Dónde ver el evento en vivo: plataformas oficiales y trucos para una transmisión sin cortes

Apple ofrece tres rutas principales para ver el evento en directo y todas son gratuitas. La primera es la página oficial de eventos de Apple, accesible desde cualquier navegador en computadora, tablet o móvil. Solo entras a apple.com, buscas la sección de eventos y haces clic en el banner del “Surprise and Shine”. No necesitas cuenta ni suscripción.

La segunda opción es el canal oficial de YouTube de Apple. Esta vía es ideal si prefieres verlo desde tu celular o si quieres activar el recordatorio para que YouTube te avise justo antes del inicio. El enlace del livestream ya está disponible y puedes pulsar “Set Reminder” para recibir la notificación automática. Además, la transmisión queda guardada en el mismo canal, así que podrás repasar los anuncios o compartir clips específicos más tarde.

La tercera alternativa es la app Apple TV, disponible en dispositivos Apple, smart TVs compatibles y sticks de streaming. Abres la app, buscas el evento en la pantalla de inicio o en la pestaña de eventos y listo. No hace falta tener suscripción paga a Apple TV+ para ver el keynote. Si quieres una experiencia más inmersiva, puedes usar AirPlay para enviar la señal desde tu iPhone, iPad o Mac a un televisor grande, siempre que ambos estén en la misma red Wi‑Fi.

Este “Surprise and Shine” es especial por varias razones. Será el primer gran evento de Apple bajo el nuevo CEO, John Ternus, y se espera que marque el tono de la compañía para los próximos años. Los rumores apuntan a una línea de iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max con mejoras en cámaras, rendimiento y diseño, además del histórico debut del primer iPhone plegable, que muchos ya llaman iPhone Ultra o iPhone Fold. También se anticipan nuevos Apple Watch Series 12, AirPods 5 y posiblemente sorpresas en servicios y software.

Con la hora clara y la plataforma elegida para verlo estás listo para vivir el evento como se debe. Solo queda esperar al 9 de septiembre, abrir la transmisión y dejar que Apple haga lo suyo bajo el lema “Surprise and Shine”.

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