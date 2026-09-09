Apple entra al mercado de los plegables con el iPhone Duo: pantalla de 7.6’, cuerpo de titanio y un precio exorbitante

Apple cambia de forma sin soltar la esencia del iPhone. El nuevo iPhone Duo llega como el primer modelo plegable de la compañía y convierte una pantalla de bolsillo en una superficie amplia para trabajar, mirar series, jugar, crear contenido y comunicarse con mucha más comodidad.

Apple presentó este miércoles el iPhone Duo durante su evento Surprise and Shine, una apuesta que aterriza con un diseño tipo libro, dos pantallas y una receta muy reconocible para quienes ya viven dentro del ecosistema de la marca. No se siente como un experimento con prisas. La compañía ha llevado las ideas de productividad del iPad, las cámaras del iPhone Pro y la continuidad de iOS a un teléfono que puede abrirse, doblarse y mantenerse de pie por sí mismo.

iPhone Duo estrena un diseño plegable premium

El iPhone Duo es el primer teléfono plegable de Apple Crédito: Apple | Cortesía

El iPhone Duo tiene una presencia distinta desde el primer vistazo. Cerrado, funciona como un teléfono compacto con una pantalla exterior Super Retina XDR de 5.4 pulgadas que conserva el 90 por ciento del área visual de la pantalla del iPhone 18 Pro. Esa decisión permite escribir mensajes, revisar mapas, contestar una llamada, navegar por redes sociales y tomar una foto rápida sin tener que abrir el dispositivo cada vez.

Al desplegarse aparece una pantalla interior Super Retina XDR de 7.6 pulgadas, la más grande que ha tenido un iPhone. Apple la plantea como un lienzo para llevar el uso cotidiano más allá de la clásica pantalla vertical. Aquí caben dos aplicaciones al mismo tiempo, un documento y una videollamada, una serie mientras se conversa por Mensajes o dos ventanas de Safari para comparar precios, investigar una historia o planear un viaje. Para quienes trabajan desde el móvil, el salto se nota enseguida.

La clave estética está en que ambas pantallas comparten proporciones. El contenido cambia de tamaño de manera proporcional cuando el equipo se abre o se cierra, así que no hay esa sensación rara de que una app se rompe al pasar de una pantalla a otra. El teléfono se adapta al gesto del usuario y no al revés.

Apple ha construido el chasis con titanio de grado 5, un material que le da resistencia sin convertirlo en un ladrillo. La parte trasera incorpora Ceramic Shield y la pantalla exterior usa Ceramic Shield 2, con una resistencia a rayones tres veces superior a la generación anterior según la compañía. También cuenta con certificación IP68 frente al agua, salpicaduras y polvo.

El mecanismo de bisagra es otro de los grandes protagonistas. Está formado por más de 100 componentes y utiliza imanes integrados para que el cierre sea firme y agradable. Al abrirlo, la bisagra sostiene el panel central para que la pantalla quede plana. Es un detalle crucial en un plegable porque mejora el consumo de video, la lectura y la escritura, además de reducir visualmente la presencia del pliegue.

El iPhone Duo se venderá en dos tonos bastante sobrios y elegantes, blanco estrella y cielo nocturno. El primero apuesta por un acabado luminoso y limpio. El segundo ofrece un azul muy oscuro que casi parece negro dependiendo de la luz. Apple no llena el catálogo de colores, aunque sí deja claro que este es un dispositivo pensado para verse premium desde cualquier ángulo.

Pantalla nanotexturizada y potencia para crear

La gran novedad del iPhone Duo no consiste solo en doblarse. Apple ha aplicado a la pantalla interior un acabado nanotexturizado que disminuye reflejos y brillo, crea una sensación mate al tacto y ayuda a disimular el pliegue central. Esta tecnología cobra especial valor al usar el teléfono al aire libre, en una cafetería con iluminación intensa o durante una cobertura en la calle.

Los dos paneles incluyen ProMotion, modo Siempre Activo y un brillo máximo de 3,000 nits en exteriores. El resultado apunta a una visualización cómoda incluso bajo sol fuerte, algo que importa mucho si el Duo se usa para grabar, editar fotos, seguir un evento deportivo o trabajar desde cualquier lugar.

Por dentro está el chip A20 Pro, acompañado por una cámara de vapor diseñada a medida y una arquitectura de doble batería. Apple asegura que esta combinación ofrece hasta 35 por ciento más rendimiento sostenido frente al iPhone 17 Pro, una mejora pensada para videojuegos exigentes, edición multimedia, multitarea y herramientas de inteligencia artificial ejecutadas en el dispositivo.

La autonomía también parece tener ambición. Apple promete hasta 31 horas de reproducción de video en la pantalla interior, hasta 44 horas en la exterior y hasta 24 horas de uso combinado. El Duo puede alcanzar el 50 por ciento de batería en alrededor de 20 minutos mediante carga rápida por cable. Con MagSafe o Qi2, puede llegar al mismo nivel en unos 30 minutos.

iOS 27 llega rediseñado para aprovechar esa pantalla ampliada. Split View permite utilizar dos apps lado a lado por primera vez en un iPhone. También será posible abrir dos ventanas de una misma aplicación, guardar pares de apps para volver a ellos después y mover cada ventana de forma rápida. Apple ha adaptado controles de navegación, el Dock, la Dynamic Island y la pantalla de inicio para el nuevo formato.

El teléfono además será compatible con Apple Pencil con USB-C más adelante este año. Eso abre un terreno interesante para notas, anotaciones sobre documentos, bocetos, planificación visual y edición de imágenes. No pretende reemplazar por completo a un iPad para tareas pesadas, aunque sí entrega una herramienta que puede acompañar a periodistas, creadores y profesionales que necesitan una pantalla grande sin cargar otro equipo.

Cámaras y funcionalidades especiales

El apartado fotográfico mantiene el enfoque de Apple en calidad y versatilidad. El iPhone Duo integra una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, capaz de capturar fotografías a resolución completa y de trabajar con un teleobjetivo de calidad óptica 2x integrado. Incorpora un sensor amplio, apertura rápida y estabilización óptica por desplazamiento del sensor para mejorar las tomas con poca luz.

La segunda cámara trasera es una Fusion Ultra Wide de 48 megapíxeles, con campo de visión amplio y capacidad para fotografía macro. En el frontal aparece una cámara Center Stage que funciona en cualquier orientación, mientras que una cámara FaceTime queda oculta bajo la pantalla interior. El diseño plegable habilita escenas bastante prácticas. Se puede usar la pantalla exterior como vista previa para que la persona retratada vea el encuadre, tomar selfies con las cámaras traseras y apoyar el teléfono semiabierto para grabar sin trípode.

Entre las funciones más llamativas está Smart Take, que analiza la escena en tiempo real con modelos de IA en el A20 Pro y toma la foto cuando detecta que las personas están listas. Duo Preview muestra en la pantalla externa lo que está viendo la cámara. Kid Cue reproduce animaciones de Peanuts para captar la atención de niños frente al lente. Duo FaceTime permite que alguien junto al usuario participe en una videollamada usando la pantalla exterior.

Para video, el Duo graba en 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision desde la cámara principal. También permite aplicar efectos Cinematic después de grabar y mejora Audio Mix para priorizar voces e incluso aislar música. Es un teléfono que entiende bien la lógica actual de crear, editar y publicar desde el mismo dispositivo.

La integración con el resto de productos de Apple juega un papel central. El Apple Watch puede desbloquear el iPhone Duo, una función útil cuando el teléfono está cerrado, apoyado en una mesa o abierto en modo multitarea. Touch ID se integra en el botón lateral y ofrece una autenticación coherente sin importar la posición del equipo. Además, el historial de conversaciones de Siri AI se sincroniza de forma privada entre productos mediante iCloud, mientras Apple Intelligence utiliza procesamiento en el dispositivo y Private Cloud Compute para tareas que necesitan más capacidad.

El iPhone Duo será exclusivamente eSIM a nivel global, tendrá Wi Fi 7, Bluetooth 6, Thread y el módem C2 de Apple para conectividad celular. También se integra con accesorios como el iPhone Duo Folio con soporte incorporado y la funda Duo, ambos compatibles con MagSafe, Qi2 de 25 W y cargadores Qi certificados.

Precio y disponibilidad

El precio de entrada será de $1,999 dólares en Estados Unidos para la versión con 256 GB. Habrá opciones de 512 GB, 1 TB y 2 TB, con pagos desde 83.29 dólares al mes durante 24 meses en los planes indicados por Apple. Las preventas comenzarán el viernes 16 de octubre y la disponibilidad llegará el viernes 23 de octubre.

Con el iPhone Duo, Apple no solo entra al mercado plegable más de siete años después del primer Galaxy Fold. También lleva su propio lenguaje de diseño a una categoría que ya tenía competencia, aunque ahora tendrá que adaptarse a una marca que sabe convertir la integración entre hardware, software y accesorios en parte de su principal argumento.

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