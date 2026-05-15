Personas LGBTQ+ dejan Texas y Seattle evalúa una respuesta de emergencia por nuevos residentes

Seattle analiza una medida poco común: declarar una emergencia civil por la llegada de personas LGBTQ+ que se están mudando desde Texas y otros estados republicanos donde organizaciones y activistas denuncian leyes restrictivas, barreras de acceso a la salud y un clima creciente de hostilidad.

La medida aún no fue aprobada formalmente por la ciudad, pero el tema ya llegó a la agenda institucional. La Seattle LGBTQ Commission, un organismo asesor de la ciudad, envió una carta a autoridades locales para pedir una respuesta “efectiva y empática” frente al aumento de personas 2SLGBTQIA+ que buscan refugio en Seattle, según reportó Seattle Gay News.

El caso es relevante para Texas porque el estado aparece señalado entre los principales lugares de origen de quienes se están reubicando. La carta mencionó a Texas, Florida, Tennessee, Kansas e Idaho como estados desde los cuales muchas personas se han trasladado por leyes anti-trans, amenazas a su seguridad personal y obstáculos para acceder a atención médica o reconocimiento legal de la homosexualidad u otras identidades de género.

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Por qué Seattle evalúa una emergencia civil

La declaración de emergencia, si finalmente avanza, no tendría el mismo sentido que una emergencia por huracán, incendio o desastre natural. En este caso, el objetivo sería habilitar una respuesta más rápida y coordinada para personas que llegan con necesidades de vivienda, apoyo legal, atención médica, asistencia económica y redes comunitarias.

Seattle Gay News informó que la Comisión LGBTQ presentó la solicitud en el marco del Día de la Visibilidad Trans y que la ciudad está discutiendo cómo responder al aumento de llegadas antes del Mes del Orgullo, en junio.

Algunos beneficios que había ganado la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos están siendo revisados por la actual administración federal. Crédito: Jacquelyn Martin | AP

La Comisión no es un grupo externo: forma parte de la estructura cívica de Seattle y funciona como órgano asesor ante el alcalde, el Concejo Municipal, la Oficina de Derechos Civiles y otros departamentos locales. Está integrada por residentes designados y su función es aconsejar a las autoridades en temas que afectan a la comunidad LGBTQ+.

Texas aparece como uno de los estados de mayor salida

Uno de los datos más fuertes citados por Chron proviene de TRACTION, una organización sin fines de lucro de Washington que trabaja con personas trans y de género diverso. Su programa Project Open Arms ayuda a personas trans a dejar áreas restrictivas y reubicarse en lugares considerados más seguros.

Según TRACTION, de 533 personas con las que la organización estuvo en contacto para procesos de reubicación, 117 eran de Texas, más que de cualquier otro estado. Después aparecían Florida y Ohio.

Ese dato no permite afirmar cuántas personas LGBTQ+ dejaron Texas en total, porque corresponde a una organización y no a un conteo oficial estatal o federal. Pero sí funciona como señal de un fenómeno que distintas organizaciones vienen documentando: personas trans y queer que se mudan por razones de seguridad, acceso a salud o protección legal.

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Qué leyes y barreras empujan la salida

El trasfondo es una serie de normas estatales y decisiones institucionales que han afectado especialmente a personas trans en Texas. Chron menciona un clima de leyes anti-LGBTQ+ aprobadas en los últimos años como uno de los factores que impulsan la migración interna hacia ciudades más protectoras.

Entre las medidas más sensibles, se encuentra la legislación sobre baños en edificios públicos, escuelas y otras instalaciones gubernamentales, que restringe el uso de espacios según el sexo asignado al nacer y contempla sanciones para instituciones que incumplan. Texas aprobó esa ley en 2025, según reportes legislativos y medios locales.

A esto se suman cambios en escuelas, universidades y servicios de salud que organizaciones LGBTQ+ interpretan como señales de mayor presión institucional. Por ejemplo, la Universidad de Texas anunció que dejaría de ofrecer terapia hormonal de afirmación de género a estudiantes trans a partir de enero de 2026, aunque la atención para adultos sigue siendo legal en Texas fuera del sistema universitario.

Washington aparece como destino elegido

Los datos de organizaciones especializadas también muestran por qué Washington y Seattle aparecen como destino. Plume, una plataforma de atención de salud para personas trans, publicó una encuesta de reubicación en la que Washington figura como el principal destino entre quienes se mudaron, con 9.9% de los casos relevados.

Otro reporte citado por medios locales señaló que 28.3% de los encuestados trans se había mudado en los 12 meses previos, y que 19.7% de quienes se habían mudado dijeron haber salido de Texas.

También hay señales más amplias entre jóvenes LGBTQ+. The Trevor Project reportó que 39% de jóvenes LGBTQ+ encuestados dijo haber considerado mudarse a otro estado por políticas o leyes relacionadas con la comunidad LGBTQ+, mientras que 4% afirmó haberse mudado efectivamente por esa razón.

Una migración difícil de medir

El punto clave es que no existe una cifra oficial y completa sobre cuántas personas LGBTQ+ se fueron de Texas por razones políticas, legales o de seguridad. Las estadísticas disponibles provienen de encuestas, organizaciones comunitarias y programas de asistencia, no de una base gubernamental nacional.

Por eso, la historia debe leerse con cuidado: no se puede hablar de un éxodo masivo con números oficiales cerrados, pero sí de una tendencia documentada por organizaciones que atienden directamente a personas que se están reubicando.

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