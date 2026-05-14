Libres y sin miedo: por qué la visibilidad LGBTQ+ importa ahora más que nunca 

En un momento en que muchos miembros de nuestra comunidad LGBTQ+ enfrentan nuevos desafíos, el acto de hacerse presente, de manera plena, auténtica y sin pedir disculpas, nunca ha sido tan poderoso. La visibilidad no es una tendencia. No es algo meramente performativo. Es, y siempre ha sido, una forma de resistencia.

El lema de este año para el Long Beach Pride?, “Libres y Sin miedo”, es más que una celebración. Es una declaración, fundamentada en la certeza de que nuestra libertad siempre ha exigido valentía, y de que esa valentía continúa definiendo a nuestra comunidad en todos los niveles.

En todo el país, estamos presenciando un alarmante aumento en la legislación y la retórica dirigidas contra las personas LGBTQ+, particularmente contra los individuos transgénero. Desde restricciones a la atención de afirmación de género hasta intentos por limitar la forma en que se abordan las identidades LGBTQ+ en las escuelas, estas políticas no son debates abstractos. Son cuestiones profundamente personales, con consecuencias reales para la seguridad, la salud mental y el bienestar de los miembros de nuestra comunidad.

Aquí en California, hemos logrado avances significativos en la protección de los derechos LGBTQ+. Leyes como la SB 107 ayudan a salvaguardar el acceso a la atención de afirmación de género, mientras que las políticas educativas inclusivas tienen como objetivo garantizar que los estudiantes LGBTQ+ se vean reflejados en el aula. En Long Beach, la ciudad ha sido durante mucho tiempo líder en el fomento de la equidad y la inclusión, desde el apoyo a las pequeñas empresas LGBTQ+ hasta la creación de espacios donde nuestra comunidad puede reunirse de manera segura y con orgullo. Y, sin embargo, incluso en un estado que lidera en estos temas, nuestra labor dista mucho de haber concluido.

La visibilidad sigue siendo esencial, pues afirma algo fundamental: tú perteneces aquí. Cuando las personas LGBTQ+ se ven representadas en los puestos de liderazgo, en los medios de comunicación y en los espacios públicos, esto transmite un mensaje poderoso: que sus identidades son válidas, que sus voces importan y que sus vidas son valoradas.

En ningún ámbito resulta esto más importante que para nuestra comunidad transgénero. Las personas trans han estado siempre a la vanguardia del movimiento LGBTQ+, liderando a menudo la lucha por la justicia mientras soportan el peso de la discriminación. Hoy en día, continúan enfrentándose a niveles desproporcionados de violencia, inseguridad habitacional y barreras para acceder a la atención médica. Ser “valientes y libres” significa no solo celebrar sus contribuciones, sino también proteger activamente sus derechos y garantizar su seguridad.

Del mismo modo, los miembros inmigrantes de nuestra comunidad LGBTQ+ encarnan una profunda intersección de identidades. En una región como el sur de California, donde las comunidades inmigrantes están intrínsecamente entretejidas en el entramado de nuestra cultura y nuestra economía, las experiencias de los inmigrantes LGBTQ+ deben formar parte de nuestra conversación más amplia sobre la equidad y la justicia. Muchos de ellos deben navegar por sistemas complejos mientras se enfrentan a capas adicionales de vulnerabilidad, que van desde las barreras idiomáticas hasta la incertidumbre jurídica. Y, sin embargo, continúan demostrando una resiliencia extraordinaria, construyendo vidas, familias y comunidades con fortaleza y dignidad.

A través de nuestros eventos del Orgullo, nuestros programas comunitarios y nuestras alianzas con organizaciones locales, nos esforzamos por crear espacios que reflejen la plena diversidad de nuestra comunidad. Nuestro Desfile anual del Orgullo a lo largo de Ocean Boulevard, así como nuestro festival, son mucho más que simples momentos de celebración; son afirmaciones visibles de quiénes somos y de los valores que defendemos. No obstante, la representación por sí sola no basta; debe ir acompañada de acción.

Ser valiente significa alzar la voz, incluso cuando ello resulte incómodo. Significa abogar por políticas que protejan a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad, apoyar a las organizaciones que se encuentran en la primera línea de acción y desafiar aquellas narrativas que pretenden minimizar o borrar nuestra existencia.

Ser libres significa construir una sociedad donde todos, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio, puedan vivir sin miedo. Significa garantizar el acceso a la atención médica, la educación, la vivienda y las oportunidades económicas. Significa reconocer que la igualdad no es una meta final, sino un compromiso continuo.

Al reunirnos este año en Long Beach, lo hacemos con un espíritu de celebración y de propósito. Celebramos el camino recorrido, décadas de progreso que fueron posibles gracias a quienes nos precedieron; muchos de ellos lucharon valientemente para que las generaciones futuras pudieran vivir con mayor libertad. Pero también reconocemos la responsabilidad que tenemos de dar continuidad a esa labor.

“Libres y sin miedo” no es solo un lema para un fin de semana. Es un llamado a la acción para todos nosotros: líderes, aliados y miembros de la comunidad por igual. Porque, en este momento histórico, la visibilidad no es opcional; es esencial.

Y, juntos, debemos mantenernos intrépidos en nuestra defensa de los derechos e inquebrantables en nuestro compromiso con un futuro en el que todos sean verdaderamente libres.

(*) Bamby Salcedo es la presidenta y directora ejecutiva de la Coalición TransLatin@. Es una destacada y célebre activista transgénero latina, conocida en todo el mundo por su apasionada y productiva influencia social, política y económica.