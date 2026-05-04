Editorial: Por Zach Sokoloff como Contralor de la Ciudad de Los Ángeles

En las elecciones primarias del 2 de junio en California para el puesto de Contralor de la ciudad de Los Ángeles, Zach Sokoloff es el retador que se enfrenta al titular Kenneth Mejía.

El papel del contralor es auditar las finanzas de la ciudad. Si bien no gestiona el presupuesto municipal, tiene la autoridad de investigar cuánto se gasta injustificadamente. Su oficina tiene unos 160 empleados.

La Opinión considera que de los dos , Sokoloff es el más adecuado para hacerle frente a los difíciles desafíos financieros que enfrenta la ciudad y recomienda a sus lectores votar por él.

En 2025, Los Ángeles pasó por una severa crisis presupuestaria. Sus remanentes aún persisten. Tuvo un déficit de casi mil millones de dólares, por una combinación de factores como una drástica baja en la recaudación de impuestos sobre las ventas, los negocios y los hoteles, los inmensos costos relacionados con los incendios que causaron 24 muertes y pérdidas de hasta 250 millones de dólares. Además, 287 millones de dólares en pagos de responsabilidad legal. Un 53% de ellos, adjudicados por la conducta de oficiales del Departamento de Policía municipal, incluyendo violaciones de derechos civiles, fuerza excesiva y colisiones de vehículos. Además de pagos por más de 35 millones, por efectos de infraestructura defectuosa como baches y aceras dañadas.

Para fin de ese año, las peores consecuencias de la crisis – el despido de miles de empleados municipales – se habían evitado a través de consolidación y reestructuración de departamentos, reducción de gastos generales y cancelación de unos 1,700 puestos vacantes.

Sin embargo, las secuelas de ese año de emergencias siguen pesando sobre las finanzas municipales.

El contralor deberá tomar parte en hacerle frente a esas secuelas y rectificar el rumbo del desarrollo de Los Ángeles.

En aquellos días, Mejía propuso formas de ganar dinero, y menciona imponer un impuesto sobre las viviendas vacías a los propietarios de propiedades vacías. A su vez, Sokoloff se dispone a designar un director de ingresos (Chief Revenue Officer) encargado de encontrar nuevas fuentes de ingresos de manera permanente, así como auditar los servicios básicos de la ciudad (carreteras, aceras, alumbrado público) para ver adónde va el dinero.

Kenneth Mejía llegó a su puesto en 2022 prometiendo transparencia y rendición de cuentas, montado en una ola de críticas al establecimiento metropolitano, especialmente al Departamento de Policía. Es un puesto difícil, que requiere cooperación , y no confrontación, con los distintos organismos que suponen las fuerzas vivas de la segunda ciudad más poblada del país.

Mejía, un contador público certificado (CPA) con una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Woodbury en Burbank y activista populista, ganó los comicios de 2022 con amplia mayoría cuando los votantes depositaron en él sus esperanzas, con una promesa de transparencia.

Zach Sokoloff obtuvo un BA de la Universidad de Yale, continuó con una maestría en política y educación de la Universidad Loyola Marymount y una maestría conjunta Juris Doctor / Administración de Empresas (JD/MBA) de la Universidad de Harvard.

Sokoloff llega a estos comicios del mundo de las finanzas, como vicepresidente senior de gestión de activos en Hackman Capital Partners, una de las principales empresas de propiedad horizontal en Los Ángeles, a la que se unió en 2018. Ha trabajado en proyectos multimillonarios que transforman lotes de estudios heredados. Anteriormente fue maestro de escuela pública, labor que considera como servicio a la comunidad.

Se postula, dice, con el objeto de garantizar que el dinero de los contribuyentes se gaste para que Los Ángeles sea una ciudad “segura, próspera, asequible e inclusiva para todos”.

Promete traer su vasta experiencia en la conversión de lotes de estudios para incrementar la construcción de viviendas y “traer resultados” que “equilibran la responsabilidad y la colaboración” con otros departamentos.

Es miembro de los directorios de la Corporación para el Desarrollo Económico de LA, Heal the Bay, LAFHBUILDS , una organización que organiza y coordina viviendas “homeless” y Equality California PAC, una organización que brega por los derechos de las personas LGBTQ+

Por su parte, Mejía tiene el apoyo de varios de los principales sindicatos de California y organizaciones populistas locales, así como del Partido de las Familias Trabajadoras de California.

Sokoloff a su vez ha recibido el apoyo a su candidatura del senador federal Adam Schiff y los congresistas Tony Cárdenas y Ted Lieu , el procurador general de California Rob Bonta, la tesorera estatal Fiona Ma, así como el presidente de la Asamblea Robert Rivas y los asambleístas Mark González, Mike Gipson, Rick Chavez Zbur y Jesse Gabriel. Además, los concejales Bob Blumenfeld y Mónica Rodríguez y ex líderes municipales como Laura Chick, Paul Koretz y Wendy Gruel, y también una serie de sindicatos y organizaciones empresariales.

Los propósitos de Kenneth Mejía fueron y son loables. Pero en estos momentos, son más una distracción que una ayuda. Los Ángeles está en una crisis de la que necesita urgentemente emerger si quiere evitar una cascada de suspensiones temporales (furloughs), despidos, pérdida de servicios y caída de ingresos. Necesita una coalición de los principales elementos que sostienen a la ciudad y no la distracción de reformas estructurales. Por todo ello reiteramos el apoyo a Zach Sokoloff como próximo contralor de Los Ángeles.