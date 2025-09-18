Ronda Política: Isadore contra Kenneth por Contraloría de LA

Al contralor de la ciudad de Los Ángeles, Kenneth Mejía, el primer filipino-estadounidense en el cargo, quien buscará la reelección en el 2026, le ha salido un retador demócrata. Nada menos que el exasambleísta y exsenador estatal de Compton, Isadore Hall.

Junto al lanzamiento de su campaña para contralor de Los Ángeles, Isadore hizo público los nombres de políticos de altos vuelos que lo respaldan, las supervisoras Janice Hahn y Kathryn Barger, el concejal Bob Blumemfield, la tesorera de California Fiona Ma, el comisionado de seguros Ricardo Lara y algunos legisladores estatales.

El exasambleísta Isadore Hall (a la derecha) busca ser el próximo contralor de Los Ángeles. Credit: AP

Estos apoyos tempraneros demuestran que el exlegislador estatal que ahora vive en la ciudad de Los Ángeles, hizo buenos amigos en Sacramento; y apareció en el escenario electoral, criticando a Mejía porque según dijo es muy teatrero, y si bien entiende de números, se necesita a un contralor con carácter que entienda la importancia de un buen gobierno; y ahí no paró todo, acusó a Mejía de manejar la contraloría pobremente y no desarrollar una buena comunicación con los líderes locales y las cabezas de los departamentos municipales.

Si bien Isadore de 52 años es un político carismático con bastante experiencia política a diferencia de Mejía de 34 años, se anticipa que será toda una hazaña su campaña para desbancar al contralor, exmiembro del Partido Verde, ahora demócrata.

Kenneth Mejía anuncia su reelección como contralor de Los Ángeles. Credit: Cortesía

De los socialistas demócratas que han llegado al Ayuntamiento, a diferencia de las concejales Eunisses Hernández e Ysabel Jurado que han dado resultados muy raquíticos, los cuales se observan al visitar sus distritos, el caso de Mejía es diferente.

Aunque cometió errores a su llegada, como cuando presionó a exempleados de su campaña a que se mudaran a su edificio de apartamentos después de las elecciones, creando un ambiente laboral poco apropiado y hasta fue calificado como un jefe tóxico a quien le cuesta separar lo personal del trabajo, ya en su desempeño como contralor ha sido serio.

Quizá puede ser visto por los líderes locales como irreverente, porque es muy directo para decir lo que anda mal en la administración municipal sobre todo en el tema del presupuesto, pero no ha hecho un mal trabajo; y ha logrado mantener una sana independencia con los poderes en el Ayuntamiento, lo cual se aprecia.

Algunas estaciones de bomberos no siguen sus órdenes. Credit: Damian Dovarganes | AP

Problemas por Charlie Kirk

Varias estaciones de bomberos de la ciudad de Los Ángeles desobedecieron la orden de la alcaldesa Karen Bass para no izar la bandera a media asta en memoria del activista conservador Charlie Kirk.

Pero la alcaldesa no fue la única que pasó un mal rato por no simpatizar con la proclamación del presidente Trump de ondear la insignia patria a media altura en la Casa Blanca, edificios públicos y estaciones militares en señal de luto.

El concejal de la ciudad de Downey, Mario Trujillo publicó en su cuenta personal de Instagram: “Nadie lamenta la muerte de los malvados”.

Tras la avalancha de ataques virtuales que le cayeron encima, borró la publicación y emitió un comunicado condenando la violencia sin importar quien es su blanco.

El concejal Curren Price ya tiene fecha de audiencia. (Wally Skalij/Los Angeles Times) Credit: Wally Skalij/Los Angeles Times | Cortesía

Los cargos se quedan

Esta semana un juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles rechazó desechar los cargos de corrupción pública contra el concejal Curren Price, por lo que la primera audiencia preliminar del caso tiene fecha para el 3 de noviembre.

Price de 75 años ha sido concejal de Los Ángeles desde 2013, y le toca dejar el escaño el año entrante.

Su defensa no será fácil: enfrenta cinco cargos por delitos graves de malversación de fondos públicos, dos por conflicto de intereses y tres por perjurio; y el 12 de agosto, la fiscalía le enderezó una denuncia enmendada con dos cargos adicionales por compromiso de intereses.

A diferencia de otros concejales, que inmediatamente han sido suspendidos del cargo, cuando les ha salido una acusación federal, sus compañeros han sido muy considerados con él, porque le han permitido seguir fungiendo como concejal por el sur-centro de Los Ángeles bajo el argumento de que nadie es culpable hasta que un jurado así lo determine.