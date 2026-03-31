Corte Suprema falla contra ley de Colorado que prohíbe terapia de conversión en niños LGBTQ+

La Corte Suprema falló este martes en contra de una ley de Colorado que prohibía la terapia de conversión para menores LGBTQ+, en una decisión de 8 votos a 1 que podría tener repercusiones a nivel nacional.

El caso se originó a partir de la demanda de la consejera cristiana Kaley Chiles, quien argumentó que la legislación estatal vulneraba sus derechos protegidos por la Primera Enmienda al restringir lo que definió como “terapia verbal” con base religiosa. El máximo tribunal coincidió en que la ley plantea serios cuestionamientos en materia de libertad de expresión y devolvió el caso a un tribunal inferior para que determine si la norma cumple con los estándares constitucionales.

“La ley censura la libertad de expresión basándose en el punto de vista“, señaló el juez Neil Gorsuch. En su opinión, la Primera Enmienda “se rige como un escudo contra cualquier intento de imponer ortodoxia en el pensamiento o la expresión en el país”.

No obstante, la decisión no fue unánime en su razonamiento. La jueza Ketanji Brown Jackson advirtió en su voto disidente que el fallo podría tener consecuencias más amplias de lo previsto. “Abre una caja de Pandora” que “amenaza con menoscabar la capacidad de los estados para regular la prestación de atención médica en cualquier aspecto”, escribió.

Jackson subrayó además que, según precedentes legales, “los principios fundamentales de la Primera Enmienda tienen mucha menos relevancia cuando quienes hablan son profesionales de la salud”, defendiendo así la facultad de los estados para imponer límites en contextos médicos.

Expertos señalan que la decisión podría impactar leyes similares en más de 20 estados que actualmente restringen la terapia de conversión, así como otras regulaciones sobre prácticas médicas que involucren comunicación entre profesionales y pacientes.

La terapia de conversión —respaldada por algunos sectores conservadores— busca que menores homosexuales o lesbianas adopten una identidad heterosexual o que jóvenes transgénero se identifiquen con el sexo asignado al nacer. En Colorado, la prohibición aplica a terapeutas con licencia, pero no a organizaciones religiosas ni a familiares.

A pesar del fallo, el rechazo de la comunidad médica a estas prácticas se mantiene firme. Organizaciones como la American Medical Association, la American Psychological Association y la American Academy of Pediatrics han advertido de forma reiterada que la llamada terapia de conversión no cuenta con respaldo científico.

Diversos estudios concluyen que no solo es ineficaz, sino que puede provocar daños significativos en la salud mental de los jóvenes. Entre los riesgos documentados destacan el aumento de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas, especialmente en menores sometidos a estas intervenciones.

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